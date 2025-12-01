Logo

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

Извор:

Жена Блиц

01.12.2025

22:50

Коментари:

0
Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао
Фото: Printscreen/Instagram/Pubity

Након више од годину дана раздвојености, пас и његова власница коначно су се сусрели, а њихов емотивни сусрет брзо је постао хит на друштвеним мрежама, расплакавши хиљаде и хиљаде корисника широм свијета.

Како се види на почетку видеа објављеном на Инстаграм профилу Pubity, пас је, након што је видио да су двије особе дошле по њега у азилу, опрезно и полако прилазио власници, збуњено је посматрајући.

Његови несигурни кораци и сумњичави поглед открили су да једноставно није могао да вјерује да је она стварно ту.

Након што му је власница пружила руку, он је моментално препознао особу коју је тако дуго чекао. Његов додир са њом био је довољан да нестану све несигурности.

Од тог тренутка, пас је почео да скаче, маше репом и трчи око ње, готово не могући да задржи узбуђење. Његово понашање показало је одмах колико дубоко пси могу да осјећају и колико им значи присуство оних које воле, преноси Блиц.

hitna pomoc

Хроника

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Видео снимак овог сусрета брзо је постао виралан. Хиљаде прегледа и коментара показале су колико људи емотивно реагују на овакве сцене, а многи су истакли да је ово још један доказ колико су пси привржени својим власницима.

“Ово ме је толико дирнуло. Пас у почетку није вјеровао кога види, а онда их је помирисао и схватио да су то они”, “Та година сигурно је била тешка и за власницу и за пса, али посебно за пса. Не заслужујемо их”, “Тренутак када пас препозна, окреће се и маше репом, увијек је толико дирљив”, “Наравно да гледам видео и плачем”, писали су они.

Подијели:

Таг:

pas

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Хроника

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

32 мин

0
Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

Свијет

Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

38 мин

0
Ово је град у којем је забрањено имати мачку и умријети

Свијет

Ово је град у којем је забрањено имати мачку и умријети

44 мин

0
Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта

Република Српска

Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта

44 мин

0

Више из рубрике

Оксфорд прогласио ријеч године: Нови термин који показује моћ интернетског садржаја

Занимљивости

Оксфорд прогласио ријеч године: Нови термин који показује моћ интернетског садржаја

2 ч

0
Изаберите стабло и сазнајте истину о себи

Занимљивости

Изаберите стабло и сазнајте истину о себи

2 ч

0
Крај године доноси олакшање за три знака: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Крај године доноси олакшање за три знака: Да ли сте међу њима?

2 ч

0
Ово ће бити најсрећнији дани у децембру: Доносе успјех у свим пољима

Занимљивости

Ово ће бити најсрећнији дани у децембру: Доносе успјех у свим пољима

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner