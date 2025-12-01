Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

Извор:
Након више од годину дана раздвојености, пас и његова власница коначно су се сусрели, а њихов емотивни сусрет брзо је постао хит на друштвеним мрежама, расплакавши хиљаде и хиљаде корисника широм свијета.
Како се види на почетку видеа објављеном на Инстаграм профилу Pubity, пас је, након што је видио да су двије особе дошле по њега у азилу, опрезно и полако прилазио власници, збуњено је посматрајући.
Његови несигурни кораци и сумњичави поглед открили су да једноставно није могао да вјерује да је она стварно ту.
Након што му је власница пружила руку, он је моментално препознао особу коју је тако дуго чекао. Његов додир са њом био је довољан да нестану све несигурности.
Од тог тренутка, пас је почео да скаче, маше репом и трчи око ње, готово не могући да задржи узбуђење. Његово понашање показало је одмах колико дубоко пси могу да осјећају и колико им значи присуство оних које воле, преноси Блиц.
Видео снимак овог сусрета брзо је постао виралан. Хиљаде прегледа и коментара показале су колико људи емотивно реагују на овакве сцене, а многи су истакли да је ово још један доказ колико су пси привржени својим власницима.
“Ово ме је толико дирнуло. Пас у почетку није вјеровао кога види, а онда их је помирисао и схватио да су то они”, “Та година сигурно је била тешка и за власницу и за пса, али посебно за пса. Не заслужујемо их”, “Тренутак када пас препозна, окреће се и маше репом, увијек је толико дирљив”, “Наравно да гледам видео и плачем”, писали су они.
