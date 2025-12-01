Ово је град у којем је забрањено имати мачку и умријети

01.12.2025
Ако сте зимогрозни, биће вам хладно већ при самом читању, ако пак сте пустолов у потрази за хладноћама и необичним мјестима, можда и посјетите овај, један од најсјевернијих градова на свијету, у којем у екстремним условима, на дохвату поларних медвједа живи око двије хиљаде становника.
Лонгјеарбјен се смјестио на норвешком архипелагу Свалбард у Арктичком океану, на острву Спитсбергену, а због своје позиције и занимљивости једно је од пожељнијих норвешких туристичких одредишта.
Иако звучи чудно, мачке су на Свалбарду забрањене, и то због еколошких разлога... Наиме, како би се заштитила локална фауна, то јест живот локалних птица које живе у изолираном екосистему и којих је ионако мало, забрањено је држање ових кућних љубимаца.
Наводно је неко једном једну мачку успио "прошверцати".
Још од 1950. године у овом се градићу "не смије умријети", односно бити сахрањен. Ријеч је о закону који је донесен након што је откривено да се тијела која су тамо сахрањена не распадају. У арктичким условима и великим хладноћама тијела остају очувана, па је тако у тијелима пронађен покојних пронађен и вирус шпанске грипе.
Тијело у којем је "живио" поменути вирус закопано је 1918. године, а научници су овај случај открили 1998. године. Оне који су јако болесни и којима се крај ближи превозе да своје посљедње дане проведу у другом дијелу Норвешке, а на гробљу у Longyearbyenu могуће је ставити урну.
Због географског положаја сунце у Лонгјеарбјену се виђа се мало другачијим распоредом. Три су главне сезоне у Свалбарду:
поларно љето,
зима поларних свјетлости и
сунчана зима.
У периодо од новембра до октобра сунца нема, али појављује се поларна свјетлост. Сунце се појављује почетком марта, када се у граду припрема и Солфестука, прослава управо том догађају у част. Од тада до маја траје период сунчане зиме. Од маја па све до септембра вријеме је поларног љета и такозваног поноћног сунца, што онима који нису на то навикли отежава спавање.
С обзиром на временске услове и снијег, аутомобил није најпрактичније превозно средство. Скутери за снијег много су једноставније рјешење, посебно у зимским мјесецима. Толико су важни да их има више и од становника. Вожњу и одлазак на сњежну туру у којој можете свједочити свијету ледених санти, некадашњим ловачким скровиштима, ледењацима и арктичким животињама, нуде чак и у склопу туристичке понуде, а више о њој прочитајте на званичној туристичкој страници архипелага Свалбард. Осим скутером, можете искушати и вожњу у којој вас вуку пси.
Просјечне љетне температуре на Свалбарду крећу се између 3 и 7 Целзијусевих степени, а просјечне зимске између -13 и -20.
Највиша икад измјерена је 21,3, а најнижа -46,3 степени. До Лонгјеарбјена могуће је доћи авионом из Осла, а путоваћете приближно три сата.
