Маћеха и отац убили кћерку (4), па раскомадали тијело

Телеграф

01.12.2025

22:14

Четворогодишња дјевојчица Емануели Лоренсо Силва Соуза пронађена је мртва и закопана испод пода куће у којој је живјела са оцем и маћехом у бразилском граду Гварујлосу.

Служба за заштиту дјеце позвала је војну полицију након што је Емануелина мајка, тражила помоћ јер није знала гдје се њена дјеца налазе, а затим је испричала да сумња да их је отац Лукас злостављао.

Мајка је полицији рекла да је њено троје дјеце било под старатељством оца док је она била на лијечењу и да је једно од њих већ трпило злостављање. Бојала се да су четворогодишња Емануели и шестогодишњи брат такође у опасности.

По доласку службе, пронађена је маћеха дјевојчице, Маноела Кристина Сезар (34), која је давала контрадикторне информације о Емануели. Касније је пронађен и Лукас, који је такође износио недосљедне тврдње.

Према полицијском извјештају, Лукас је неформално рекао да је 15. септембра оставио Емануели да је чува маћеха, док је ишао на посао. По повратку, затекао је кћерку мртву на софи. Маноела је, према његовим ријечима, тврдила да је дјевојчица "упишкила кревет и да ју је сама убила".

Лукас је рекао да је покушао да позове хитну помоћ, али га је Маноела спријечила. Тијело су потом ставили на кревет, а затим га закопали испод вешернице.

Лукас је признао да је "помагао у сакривању тијела", док је Маноела, према његовим ријечима, раскомадала тијело. Полиција је приликом доласка у кућу примјетила оштећен под и непријатан мирис трулежи.

Форензички тимови и ватрогасци су ископали тијело, а остаци су пребачени у Институт за судску медицину.

Током формалног испитивања, Лукас је потврдио да је пронашао кћерку мртву по повратку с посла и да је знао да Маноела злоставља дијете, али није контактирао власти из страха да ће изгубити старатељство. Такође је признао да је учествовао у сакривању тијела, док је Маноела распарчала тијело. Лукас има и историју насиља над другим дјететом, укључујући тјелесне повреде, пријетње и клевете према мајци дјеце.

Маћеха Маноела је у својој изјави тврдила да је дјевојчица поподне провела "тихо и да је дјеловала као да се не осјећа добро" и негирала је умијешаност у убиство и раскомадање тијела. Такође је признала да је лагала Служби за заштиту дјеце о боравку дјевојчице.

