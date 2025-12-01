Logo

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

01.12.2025

22:51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра
Фото: Printscreen/X

Права филмска пљачка одиграла се јутрос у Калабрији, у Италији, гдје је организована банда у тунелу на аутопуту А2 извела напад на блиндирано возило.

Уз звуке пуцњаве, запаљене аутомобиле постављене као барикаде и асфалт прекривен ексерима, разбојници су успјели да се дочепају плијена од чак два милиона евра. Ипак, славље криминалаца, за које се сумња да су повезани са озлоглашеном 'Ндрангетом, кратко је трајало добар дио новца прогутала је ватра коју су сами подметнули.

Према првим процјенама, плијен пљачке која се догодила јутрос око 6.30, износи око 2 милиона евра.

Како се сазнаје, током напада бандити су испалили неколико хитаца из пиштоља, али повријеђених на сву срећу нема. На лице мјеста, заједно са ватрогасцима, изашла је полиција која је одмах покренула истрагу.

hitna pomoc

Хроника

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

На интернету су објављени и снимци који приказују запаљена возила на улазу у тунел гдје се инцидент догодио.

Према доступним информацијама, добар дио од два милиона евра које је превозио нападнути комби је изгорио. Пожар два аутомобила којима су бандити блокирали сјеверну траку бившег аутопута Салерно-Ређо Калабрија, захватио је и возило за превоз новца, које је оштећено пламеном.

