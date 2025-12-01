Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

01.12.2025
22:51
Коментари:0
Права филмска пљачка одиграла се јутрос у Калабрији, у Италији, гдје је организована банда у тунелу на аутопуту А2 извела напад на блиндирано возило.
Уз звуке пуцњаве, запаљене аутомобиле постављене као барикаде и асфалт прекривен ексерима, разбојници су успјели да се дочепају плијена од чак два милиона евра. Ипак, славље криминалаца, за које се сумња да су повезани са озлоглашеном 'Ндрангетом, кратко је трајало добар дио новца прогутала је ватра коју су сами подметнули.
Према првим процјенама, плијен пљачке која се догодила јутрос око 6.30, износи око 2 милиона евра.
Како се сазнаје, током напада бандити су испалили неколико хитаца из пиштоља, али повријеђених на сву срећу нема. На лице мјеста, заједно са ватрогасцима, изашла је полиција која је одмах покренула истрагу.
Хроника
Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила
На интернету су објављени и снимци који приказују запаљена возила на улазу у тунел гдје се инцидент догодио.
Према доступним информацијама, добар дио од два милиона евра које је превозио нападнути комби је изгорио. Пожар два аутомобила којима су бандити блокирали сјеверну траку бившег аутопута Салерно-Ређо Калабрија, захватио је и возило за превоз новца, које је оштећено пламеном.
🛑Rocambolesco assalto ad un portavalori sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, nella galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra. I rapinatori hanno bloccato il blindato dando fuoco a due auto in carreggiata. @TgrRaiCalabria https://t.co/a1nxocb6XJhttps://t.co/BNEnBVqrJt pic.twitter.com/vjCXNHNmXv— Tgr Rai (@TgrRai) December 1, 2025
Свијет
46 мин0
Свијет
52 мин0
Свијет
55 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму