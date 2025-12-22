Logo
Српска добила нову соларну електрану: Уложено 4,5 милиона КМ

СРНА

22.12.2025

14:02

0
У Угљевику је данас свечано пуштена у рад соларна електрана снаге два мегават часа инвеститора фирме "ВМР енерџи" из Рогатице која представља улагање више од 4,5 милиона КМ у зелену енергију, саопштено је из локалне управе.

Сувласник фирме Радован Ђерић похвалио је ажурност администрације општине Угљевик, истакавши да су сви извођачи радова биле фирме из ове подмајевичке општине, чиме је додатно подстакнута локална привреда.

Драшко Станивуковић

Република Српска

Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу

Ђерић је нагласио да укупна вриједност инвестиција његове фирме у општини Угљевик премашује 4,5 милиона КМ.

"У плану имамо изградњу још једне соларне електране снаге 1,3 мегават часа, као и отварање пословне јединице наше фирме у Угљевику", рекао је Ђерић и најавио донацију угљевичком комуналном предузећу "Компред" за потребе одржавања зелених површина.

Свечану траку на новом енергетском објекту пресјекли су Ђерић и начелник општине Угљевик Драган Гајић.

Начелник Угљевика је истакао да ова локална заједница подржава инвеститоре који развијају одрживе изворе енергије.

"Овај пројекат показује да смо средина отворена за улагања и добар примјер успјешне сарадње приватног сектора и локалне управе, посебно јер је у плану да се отвори пословна јединица ове фирме у нашој општини", рекао је Гајић.

Бранко Блануша-28092025

Република Српска

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

Гајић је данас угостио и начелника рогатичке општине Нинослава Прелића који је рекао да фирма "ВМР енерџи" показује друштвену одговорност и у Угљевику и додао да ово предузеће и "Пауер Рогатица" као дио групације, запошљавају 300 радника.

Прелић и Гајић размијенили су искуства и разговарали о позитивној пракси ове двије општине.

Ugljevik

solarna elektrana

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

