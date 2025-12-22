Logo
Једну грешку многи праве када кувају кафу: Избјегните је и укус ће бити љепши

Крстарица

22.12.2025

13:57

Једну грешку многи праве када кувају кафу: Избјегните је и укус ће бити љепши
Фото: Pixabay

Кафа се не закувава у прокључалој води. Сазнајте зашто је важно да вода баци кључ тек на самом крају и како добити савршену пјену.

Турска кафа је нематеријална културна баштина Турске потврђена од стране Унеска, а представља методу припреме нефилтриране кафе. Пржена, а затим фино мљевена, зрна кафе се кувају у џезви, често са шећером, те се сервирају у филџанима.

Док у Грчкој за овакав метод припреме кафе никако не смијете рећи да је турски већ грчки, у Србији немамо проблем са тим, па су термини које користимо домаћа или турска кафа.

Иако птице на грани знају како се припрема ова кафа, временом смо што из практичности или неких навика почели да мијењамо традиционалан начин припреме овог напитка. Ако и ви чекате да вода баци кључ прије него што закувате кафу – онда је све вријеме правите погрешно!

Вода никада не смије да прокључа прва

Мало ко зна да права арома не трпи врелину кључале воде. Традиционална метода је спорија, захтјева стрпљење, али заузврат нуди укус који се не заборавља. Умјесто да „спалите“ кафу на сто степени, покушајте овако – онако како су радили стари мајстори.

Вода у џезви треба да стигне тик до врења. Оног тренутка када почне да „шапуће“, склоните је са рингле. Тада се дешава магија.

Прије него што кафа дотакне џезву, одлијте мало те вреле воде у шољицу. То није вишак, то је „чувар пјене“ који ће вам требати касније.

У остатак воде додајте кафу, промијешајте полако и вратите је на топлину. Гледајте како расте ка ивици џезве, мирна и густа. Чим стигне до врха, склоните је и вратите ону воду коју сте на почетку одложили.

Тек тада, кафа се враћа на ринглу да вода баци кључ по посљедњи пут. Чим прокључа, склоните је, додајте кашичицу хладне воде да се талог „умири“ и слегне, остављајући на врху само оно најбоље.

Исправите грешку и уживајте у ароми

Ако сте годинама аутоматски чекали кључалу воду да бисте закувате кафу, вријеме је да промијените навику и примените овај аутентични рецепт. Пунији укус, богатија арома и савршено слегнут талог резултат су овог традиционалног метода. Нека ваша прва јутарња шољица више не буде само навика, већ ритуал уживања.

Кафа

