Logo
Large banner

Не могу повући паре: Обустављено финансирање Аутоцеста ФБиХ

Извор:

Агенције

22.12.2025

13:52

Коментари:

0
Коридор 5Ц
Фото: Screenshot / YouTube

Европска инвестициона банка обуставила је повлачење свих својих оперативних кредита намијењених за изградњу Коридора 5Ц, пише у интерном документу Јавног предузећа Аутоцесте ФБиХ који је достављен Влади ФБиХ.

Аутоцесте ФБиХ новац од ЕИБ-а не могу повући више од пола године. Иако у Извјештају упућеном Влади ФБиХ нису наведени разлози због којег Европска инвестициона банка не допушта финансирање коридора 5Ц, обустава се поклапа са истрагом Канцеларије европског тужиоца (ЕППО) против актуелног руководства ФБиХ.

илу-вртача-22122025

Свијет

Вртача прогутала воду из канала, чамци насукани

“Канцеларија европског јавног тужилаца (ЕППО) у Венецији (Италија) формално је именовала шест особа као осумњиченике, укључујући три бх. јавна функционера, у вези с наводном прекограничном корупцијом у пројекту изградње Паневропског коридора ауто-пута, који повезује Мађарску и источну Хрватску с БиХ и Јадранским морем”, саопштено је почетком октобра из Канцеларије европског тужиоца у Венецији.

Истрага се, наведено је у саопштењу, односи на дионицу од 35 километара између Медакова и Поприкуша, односно на дио консултантског пројекта вриједног четири милиона евра у оквиру шире изградње ауто-пута вриједног 340 милиона евра.

Данка Илић

Хроника

Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

“Цјелокупни пројекат финансира Европска инвестициона банка (ЕИБ) са 87%, а буџет БиХ с преосталих 13%. Истрага је покренута након што је ЕИБ пријавио ЕППО сумње на манипулацију у процесу набавке консултантских услуга везаних уз ауто-пут, наводно фаворизујући италијанску компанију са сједиштем у Верони”, наведено је у саопштењу ЕППО.

И генерални директор под истрагом

Под истрагом су, како је раније објављено, генерални директор ЈП Аутоцесте Денис Ласић, извршни директор Аутоцеста Асмир Џевлан, консултант у Аутоцестама Ердал Трхуљ и службеница за јавне набавке Катица Врањковић.

Према информацијама, у априлу 2023. године проведен је поступак јавне набавке – “надзор над извођењем радова на поддионици Озимице-Поприкуше. Прве истражне радње проведене су крајем 2024. године. А након што је ЕППО почео провјере због злоупотријебе новца ЕИБ-а, ЕИБ је одлучио да прекине пословање са Аутоцестама ФБиХ.

policija hrvatska

Регион

Сиријац у Хрватској илегално превозио мигранте, па ухапшен

Аутоцесте ФБиХ у свом извјештају Влади ФБиХ пишу да је ово јавно предузеће посљедњих година “суочено са проблемом ликвидности пословања, што је нарочито дошло до изражаја у посљедње три године".

Неплаћене обавезе 140 милиона

Доспјеле, а неплаћене обавезе по међународним кредитима на дан 1.9.2025. године износе 140 милиона марака. Наведену вриједност увећану за будуће обавезе до краја текуће године по истој основи ће требати репрограмирати, будући да исте ЈП Аутоцесте није у могућности измирити у скоријем периоду због значајних предфинансирања пројеката на 5Ц. Влада ФБиХ је дана 4. августа 2025. године на хитној сједници измијенила и допунила одлуку о усвајању програма утрошка средстава.

Струја

Бања Лука

Неколико бањалучких насеља остало без струје

По наведеној Одлуци преусмјерено је 50 милиона марака за изградњу дионице Медаково - Озимица, а 24 милиона за изградњу дионице Тунел Квањ-Буна, тачније за исплату аванса извођачу радова будући да је ЕИБ зауставила повлачење свих својих оперативних кредита намијењених за изградњу Коридора Vc преко пола године, те тиме довела до ситуације могућег заустављања радова на наведеним пројектима.

Капитални трансфер за дионицу Медаково-Озимице је дозначен ЈП Аутоцесте почетком септембра, док за тунел Квањ. Буна се очекује у наредном периоду, преносе федерални медији.

Подијели:

Таг:

Аутоцесте ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Разбојништво у бањалучком хотелу: Жртва тврди да је омамљена и претучена!

Хроника

Разбојништво у бањалучком хотелу: Жртва тврди да је омамљена и претучена!

4 ч

0
Празнична трпеза

Занимљивости

Како изгледа српска новогодишња трпеза?

4 ч

0
Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом

Свијет

Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом

4 ч

0
Потписивање Меморандума

Економија

Селе из Турске у Српску: Улажу милионе и запошљавају 160 људи

4 ч

0

Више из рубрике

Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

БиХ

Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

4 ч

0
Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

БиХ

Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

4 ч

0
ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће

БиХ

ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће

5 ч

1
Кошарац: Тројка из Сарајева вуче за нос опозицију из Српске

БиХ

Кошарац: Тројка из Сарајева вуче за нос опозицију из Српске

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner