Не могу повући паре: Обустављено финансирање Аутоцеста ФБиХ

22.12.2025
13:52
Европска инвестициона банка обуставила је повлачење свих својих оперативних кредита намијењених за изградњу Коридора 5Ц, пише у интерном документу Јавног предузећа Аутоцесте ФБиХ који је достављен Влади ФБиХ.
Аутоцесте ФБиХ новац од ЕИБ-а не могу повући више од пола године. Иако у Извјештају упућеном Влади ФБиХ нису наведени разлози због којег Европска инвестициона банка не допушта финансирање коридора 5Ц, обустава се поклапа са истрагом Канцеларије европског тужиоца (ЕППО) против актуелног руководства ФБиХ.
“Канцеларија европског јавног тужилаца (ЕППО) у Венецији (Италија) формално је именовала шест особа као осумњиченике, укључујући три бх. јавна функционера, у вези с наводном прекограничном корупцијом у пројекту изградње Паневропског коридора ауто-пута, који повезује Мађарску и источну Хрватску с БиХ и Јадранским морем”, саопштено је почетком октобра из Канцеларије европског тужиоца у Венецији.
Истрага се, наведено је у саопштењу, односи на дионицу од 35 километара између Медакова и Поприкуша, односно на дио консултантског пројекта вриједног четири милиона евра у оквиру шире изградње ауто-пута вриједног 340 милиона евра.
“Цјелокупни пројекат финансира Европска инвестициона банка (ЕИБ) са 87%, а буџет БиХ с преосталих 13%. Истрага је покренута након што је ЕИБ пријавио ЕППО сумње на манипулацију у процесу набавке консултантских услуга везаних уз ауто-пут, наводно фаворизујући италијанску компанију са сједиштем у Верони”, наведено је у саопштењу ЕППО.
Под истрагом су, како је раније објављено, генерални директор ЈП Аутоцесте Денис Ласић, извршни директор Аутоцеста Асмир Џевлан, консултант у Аутоцестама Ердал Трхуљ и службеница за јавне набавке Катица Врањковић.
Према информацијама, у априлу 2023. године проведен је поступак јавне набавке – “надзор над извођењем радова на поддионици Озимице-Поприкуше. Прве истражне радње проведене су крајем 2024. године. А након што је ЕППО почео провјере због злоупотријебе новца ЕИБ-а, ЕИБ је одлучио да прекине пословање са Аутоцестама ФБиХ.
Аутоцесте ФБиХ у свом извјештају Влади ФБиХ пишу да је ово јавно предузеће посљедњих година “суочено са проблемом ликвидности пословања, што је нарочито дошло до изражаја у посљедње три године".
Доспјеле, а неплаћене обавезе по међународним кредитима на дан 1.9.2025. године износе 140 милиона марака. Наведену вриједност увећану за будуће обавезе до краја текуће године по истој основи ће требати репрограмирати, будући да исте ЈП Аутоцесте није у могућности измирити у скоријем периоду због значајних предфинансирања пројеката на 5Ц. Влада ФБиХ је дана 4. августа 2025. године на хитној сједници измијенила и допунила одлуку о усвајању програма утрошка средстава.
По наведеној Одлуци преусмјерено је 50 милиона марака за изградњу дионице Медаково - Озимица, а 24 милиона за изградњу дионице Тунел Квањ-Буна, тачније за исплату аванса извођачу радова будући да је ЕИБ зауставила повлачење свих својих оперативних кредита намијењених за изградњу Коридора Vc преко пола године, те тиме довела до ситуације могућег заустављања радова на наведеним пројектима.
Капитални трансфер за дионицу Медаково-Озимице је дозначен ЈП Аутоцесте почетком септембра, док за тунел Квањ. Буна се очекује у наредном периоду, преносе федерални медији.
