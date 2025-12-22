ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће

22.12.2025
11:42
Коментари:1
Централна изборна комисија БиХ је донијела Наредбу којом се Главном центру за бројање наређује отварање верификационе вреће 002М#К600 и израда спецификације неважећих гласачких листића без сигурносних елемената по мобилним тимовима и то по свим сигурносним елементима-штамбиљ, водени жиг, папир и потпис.
Главни центар је наредбу донио на сједници одржаној 18. децембра.
Бројање ће почети сутра у 12 часова и истим могу присуствовати посматрачи акредитовани за посматрање рада Главног центра за бројање.
