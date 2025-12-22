Logo
ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће

22.12.2025

11:42

ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ је донијела Наредбу којом се Главном центру за бројање наређује отварање верификационе вреће 002М#К600 и израда спецификације неважећих гласачких листића без сигурносних елемената по мобилним тимовима и то по свим сигурносним елементима-штамбиљ, водени жиг, папир и потпис.

Главни центар је наредбу донио на сједници одржаној 18. децембра.

Бројање ће почети сутра у 12 часова и истим могу присуствовати посматрачи акредитовани за посматрање рада Главног центра за бројање.

струја-сат

Економија

Већи рачуни за струју од 1. фебруара, ево за колико

ЦИК БиХ

Пријевремени избори 2025

