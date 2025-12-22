Разбојништво у бањалучком хотелу: Жртва тврди да је омамљена и претучена!

Извор:
Жртва напада Стипе Крижанац из Витеза испричао је у бањалучком Окружном суду да су га оптужени Сенајид Милетић (33) из Зенице и Дервиш Каблар (40) из Травника нечим омамили и претукли у хотелу "Босна", а потом му отели око 5.000 КМ које је имао у џепу дуксерице.
Он је током свједочења признао да је ноћ прије конзумирао кокаин у више наврата са Милетићем, који се, како је навео, раније презивао Смајић.
Према ријечима Крижанца, Милетић и Каблар су дошли код њега у Бањалуку дан прије напада, 4. марта ове године, у поподневним часовима и он им је изнајмио собу у хотелу "Босна".
- Били смо у соби, Милетић и ја смо повукли црту кокаина. Касније смо отишли у казино. Милетић и ја остали смо до 5.30 часова и отишли код мене у собу, гдје смо конзумирали дрогу. Каблар је дошао касније. На коцки сам те вечери добио 5.000 КМ - испричао је, између осталог, Крижанац.
Додао је да га је поменути тандем након неког времена које су провели са њим у соби изненада напао и да га је први ударио Милетић.
- Био сам нечим омамљен, дигли су ми дукс преко главе. Ударали су ме по глави и тијелу, разбили телефон, однијели новац и отишли. Послије сам сишао на рецепцију и рекао радници да зове полицију, а затим отишао аутом да видим гдје су - рекао је Крижанац.
Међутим, током свједочења он је дјелимично мијењао исказ, говорио како се не сјећа детаља. Потврдио је да је тачно оно што је изјавио у истрази, да је сукоб избио јер није желио да плати рачун за пиће које је наручено у собу и да је нападнут након што је послуга донијела наруџбу. Крижанац је пред судијама испричао да је Милетићу дан прије напада дао 2.000 КМ за дрогу, те да му је он тада на сто ставио 13 пакетића кокаина.
Окружно тужилаштво у Бањалуци терети Милетића и Каблара за кривично дјело разбојништва које су починили 5. марта 2022. године. Како се наводи, тог дана су у поподневним часовима дошли у хотел "Босна" у улици Краља Петра Првог Карађорђевића, до собе у којој је боравио Крижанац те су га напали након што је отворио врата. У оптужници пише да су му нанијели повреде око очију и на ручном зглобу, а када се није могао бранити, из џепа његове дуксерице су узели 5.000 марака и побјегли. Милетића терете и да је дан раније Крижанцу у хотелу продао 13 паковања кокаина за 2.000 КМ.
Сенајид Милетић и Дервиш Каблар познати су по сукобу са законом и осуђивани су. Они су у новембру 2023. године осуђени у Кантоналном суду у Новом Травнику. Милетић је добио три године и три мјесеца за покушај убиства и изазивање опште опасности, а Каблар десет мјесеци за изазивање опште опасности. Обојици су изречене новчане казне од по 500 КМ. Оштећени Стипе Крижанац такође има криминалну прошлост, нарочито у Хрватској, гдје га је полиција сумњичила да је преварио и покушао преварити стотине пензионера којима се лажно представљао као полицијски инспектор и од њих узимао податке рачуна с којих је потом неовлашћено подизао новац, пише Глас Српске.
