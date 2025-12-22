Logo
Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом

Извор:

Телеграф

22.12.2025

13:07

Коментари:

0
Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом
Фото: Pixabay

Авион компаније Ryanair наводно је ударио у цистерну са горивом на аеродрому у Единбургу.

Престрављени путници морали су да буду евакуисани из авиона који је ишао за Фаро након инцидента који се догодио на аеродрому данас у 10 часова.

Милорад Којић

БиХ

Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

Вјерује се да нико није повријеђен, а један путник је за „Тхе Сцоттисх Сун“ рекао да је права срећа што авион није ишао већом брзином.

"Било је страшно пилот се јавио на интерфон и покушао да се претвара да није тако озбиљно као што је изгледало", рекли су путници који због инцидента нису отпутовали у Португалију.

