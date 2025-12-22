Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом

Извор:
Авион компаније Ryanair наводно је ударио у цистерну са горивом на аеродрому у Единбургу.
Престрављени путници морали су да буду евакуисани из авиона који је ишао за Фаро након инцидента који се догодио на аеродрому данас у 10 часова.
Вјерује се да нико није повријеђен, а један путник је за „Тхе Сцоттисх Сун“ рекао да је права срећа што авион није ишао већом брзином.
"Било је страшно пилот се јавио на интерфон и покушао да се претвара да није тако озбиљно као што је изгледало", рекли су путници који због инцидента нису отпутовали у Португалију.
