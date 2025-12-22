Logo
Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

Извор:

СРНА

22.12.2025

13:03

Коментари:

0
Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа
Фото: АТВ

Посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је на хитној сједници овог дома да је Приједлог закона о Високом судском и тижилачком савјету БиХ /ВСТС/ озбиљан закон и да је неозбиљно одлучивати о томе на основу претпоставки.

Којић је упозорио да се тако може урушити комплетан правосудни систем и у Републици Српској и у Федерацији БиХ.

"Када је /посланик СДС-а Младен Босић/ рекао да су узели 90 одсто закона Савјета министар, вјероватно је размишљао да је то добро рјешење. Ми као парламентарци, морали бисмо бити много озбиљнији", рекао је Којић током расправе о Приједлогу закона ВСТС-у који су предложили посланици Клуба СДС-а, ПДП-а, За правду и ред Дарко Бабаљ, Бранислав Бореновић, Мира Пекић, Ненад Грковић и Младен Босић.

Потписивање Меморандума

Економија

Селе из Турске у Српску: Улажу милионе и запошљавају 160 људи

Којић је рекао да и један члан закона, који није прошао стручну расправу, моће у потпуности блокирати рад ВСТС-а и рад правосуђа.

"Људи из радне групе имају сигурно годину да раде озбиљно на доношењу једног оваквог закона", навео је Којић.

Којић је упозорио да је и ВСТС са резервом примио Приједлог који је на дневном реду.

"То је струка рекла", истакао је Којић.

Таг:

Милорад Којић

