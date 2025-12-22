Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

Извор:
СРНА
22.12.2025
13:03
Коментари:0
Посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је на хитној сједници овог дома да је Приједлог закона о Високом судском и тижилачком савјету БиХ /ВСТС/ озбиљан закон и да је неозбиљно одлучивати о томе на основу претпоставки.
Којић је упозорио да се тако може урушити комплетан правосудни систем и у Републици Српској и у Федерацији БиХ.
"Када је /посланик СДС-а Младен Босић/ рекао да су узели 90 одсто закона Савјета министар, вјероватно је размишљао да је то добро рјешење. Ми као парламентарци, морали бисмо бити много озбиљнији", рекао је Којић током расправе о Приједлогу закона ВСТС-у који су предложили посланици Клуба СДС-а, ПДП-а, За правду и ред Дарко Бабаљ, Бранислав Бореновић, Мира Пекић, Ненад Грковић и Младен Босић.
Економија
Селе из Турске у Српску: Улажу милионе и запошљавају 160 људи
Којић је рекао да и један члан закона, који није прошао стручну расправу, моће у потпуности блокирати рад ВСТС-а и рад правосуђа.
"Људи из радне групе имају сигурно годину да раде озбиљно на доношењу једног оваквог закона", навео је Којић.
Којић је упозорио да је и ВСТС са резервом примио Приједлог који је на дневном реду.
"То је струка рекла", истакао је Којић.
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму