Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу

22.12.2025
Коментари:7
Један посланик у Народној скупштини Републике Српске приступиће Покрету Сигурна Српска, на чијем челу је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, Станивуковићевом покрету приступиће Драган Галић из Шековића.
Драган Галић је био на листи НПС/ПУС/Прва СДС, а у Народној скупштини је предсједник Клуба НПС/ДНС.
Преговори су, сазнајемо даље, завршени 99 одсто, а остало је само да се утврди тачна надлежност. Наиме, Галић хоће да буде шеф покрета за цијелу регију Бирач.
Проблем је, међутим, настао јер неки људи блиски Станивуковићу, прије свих Владо Мандић на позицији лидера ПСС у регији Бирач желе Жељка Јеркића.
Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а и Покрета “Сигурна Српска” (ПСС), протеклих дана најавио је да ће ускоро, конкретно у текућем децембру, овај покрет имати двоцифрен број посланика у Народној скупштини Републике Српске.
С обзиром на то да у Клубу ПДП-а тренутно има осам народних трибуна и ако њих рачунамо као ПСС, то значи да ће им се у наредним данима придружити још најмање два посланика из актуелног скупштинског сазива, што свакако иде у прилог сазнањима АТВ-а.
“Желим да кажем да у времену које долази ћемо бити на двоцифреном броју одборника, а могу да кажем и двоцифреном броју посланика. Дајте да једном то кажем у децембру”, рекао је Станивуковић 17. децембра ове године, не откривајући више детаља.
Подсјећамо, Покрет Сигурна Српска основан је средином октобра ове године.
Осим Станивуковића, који је предсједник, у руководству Покрета су Игор Радојичић и Дејан Којић.
Они су на Јахорини потписали споразум о формирању покрета.
На овај Станивуковићев политички потез у његовом матичном ПДП-у не гледају сви с одобрењем.
Један од њих је и Игор Црнадак који је чак прије неколико дана рекао да високи функционери ове странке не подржавају ПСС.
"Предсједништво ПДП није једногласно донијело одлуку о формирању Покрета Сигурна Српска, јер најмање два висока функционера то нису подржала, да не улазимо у расположење међу члановима и симпатизерима", истакао је Црнадак.
Главни одбор ПДП-а на сједници у Бијељини, додао је он, такође није једногласно одлучио, јер није било подршке више функционера са подручја Бањалуке, Источног Сарајева, Херцеговине.
"Подршку за Покрет није дао ни почасни предсједник Младен Иванић, који није био присутан на сједници, али је то потврдио у више медијских наступа. Треба додати да је расправа у Бијељини била ограничена на 45 минута, тако да се многи од нас чак нису могли ни обратити. Политике ПДП-а, са својом јасном алтернативом владајућем режиму, биће важан фактор на сљедећим изборима и није добро са тим се поигравати", поручио је Црнадак.
Потврда за то је, истиче он, велики број људи који му се јављају, дају снажну подршку, желе стварне промјене, али не виде свој ангажман у Покрету.
"Уочи крупних договора на опозиционој страни, позивам да се посветимо рјешавању два проблема: мањку повјерења и поузданости према неким појединцима и потреби да нико не буде искључен, односно да свако ко искрено жели промјене нађе своје мјесто у великом договору", поручио је Црнадак.
