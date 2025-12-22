Хармоникаш Ханке Палдум погинуо у несрећи код Вишеграда

Извор:
Аваз
22.12.2025
14:13
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се десила јутрос у Незуцима код Вишеграда погинуо је Самир Хоџић, хармоникаш Ханке Палдум, сазнаје портал "Аваза".
Портпаролка Полицијске управе Свјетлана Говедарица навела је да су у јутрошњој саобраћајној несрећи учествовала два путничка возила.
"О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је изашао на лице мјеста. Увиђај врше припадници Полицијске станице Вишеград", рекла је Говедарица, преноси Аваз.
Она је додала да је Полицијској станици Вишеград јутрос у 6.50 сати пријављено да се догодила саобраћајна несрећа.
