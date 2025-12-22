Logo
Хармоникаш Ханке Палдум погинуо у несрећи код Вишеграда

Извор:

Аваз

22.12.2025

14:13

Несрећа у Незуцима, погинула једна особа
Фото: СРНА

У саобраћајној несрећи која се десила јутрос у Незуцима код Вишеграда погинуо је Самир Хоџић, хармоникаш Ханке Палдум, сазнаје портал "Аваза".

Портпаролка Полицијске управе Свјетлана Говедарица навела је да су у јутрошњој саобраћајној несрећи учествовала два путничка возила.

Драшко Станивуковић

Република Српска

Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу

"О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је изашао на лице мјеста. Увиђај врше припадници Полицијске станице Вишеград", рекла је Говедарица, преноси Аваз.

Она је додала да је Полицијској станици Вишеград јутрос у 6.50 сати пријављено да се догодила саобраћајна несрећа.

