Брајан Волш: Моја жена је имала блиског пријатеља у Вашингтону

У снимљеном интервјуу са истражиоцима убрзо након што је пријављен нестанак Ане Волш поријеклом из Србије, њен супруг Брајан Волш, коме се у савезној држави Масачусетс суди за убиство Ане, рекао је да је она у Вашингтону имала блиског пријатеља Вилијама Фастова.
Раније је тужилац Грег Конор рекао да је Ана имала романтичну везу са Фастовим у Вашингтону, гдје је путовала на посао, преноси "CNN".
Брајан Волш је више пута говорио о томе како се његова жена није осјећала добро и често се није довољно одмарала између захтјевног посла у Вашингтону и повратка својој породици у Масачусетс.
Суђење Брајану Волшу за убиство првог степена своје супруге и имигранткиње из Србије Ане Волш, настављено је данас исказом свједока тужилаштва, полицијског наредника Харисона Шмита који је био укључен у истрагу о нестанку Ане Волш.
Шмит је на суђењу рекао да је отишао у породичну кућу Волшових у Кохасету увече 4. јануара 2023. године, а на суду је пуштен аудио снимак интервјуа који је Шмит водио са Брајаном Волшом око 18 часова те вечери, пренио је раније "CNN".
Тужиоци су описали Волша као човјека који је јавно тврдио да има срећан брак, али је тајно разматрао развод.
Ана Волш посљедњи пут је виђена рано ујутру 1. јануара 2023. године након новогодишње вечере у свом дому у Масачусетсу.
Тужиоци су на данашњем суђењу рекли и да је, почев од дана нестанка Ане Волш и неколико дана након тога, Брајан Волш више пута претраживао интернет, наводно покушавајући да сазна "најбоље начине за сакаћење и одлагање људског тијела", "колико времена је потребно прије него што тијело почне да смрди", као и "која тестера је најбољи алат за сакаћење".
Међутим, они нису навели на који начин је конкретно Ана Волш изгубила живот.
Адвокат одбране Лери Типтон рекао је да је Волш пронашао супругу у беживотном стању у њиховом кревету, а Волшове наводне претраге на интернету одбацио, рекавши да његов клијент није знао како да се суочи са чињеноцим да је Ана Волш мртва.
Типтон је рекао да је недуго прије него што ју је пронашао у кревету, Волш у приземљу породичне куће провјеравао мејлове и чистио кухињу.
Волш се, како је рекао, тада вратио у спаваћу собу "намјеравајући ништа друго него да легне поред жене коју је волио".
Адвокат је навео да је Волш тек тада примијетио да је Ана "необјашњиво мртва". Њено тијело још није нађено.
