Колико ће грађане коштати празнична гозба?

Извор:
Српскаинфо
01.12.2025
22:17
Прасад и јагњад ускоро ће бити изузетно тражена роба у Републици Српској.
Наиме, како се приближавају новогодишњи и божићни празници, те славе у јануару, тако почиње да расте и интересовање грађана за овим животињама. Наравно, у зависности од тога ко жели да му се на трпези нађе какво печење јагњеће или прасеће.
Међутим, од цијена живе ваге у том периоду, зависи да ли ће се домаћини за славе или празнике почастити печеницом или ће одлука пасти на који килограм печења из печењаре или месо печено у рерни.
Тренутно, килограм живе ваге јагњади у просјеку кошта 8-9 КМ, док се цијена прасића углавном креће око 6 КМ по килограму. Има и оних који већ зацјењују своју робу, а то ће, упозоравају узгајивачи, бити масовније за неке двије седмице.
Маћеха и отац убили кћерку (4), па раскомадали тијело
"До значајнијег поскупљења прасића могло да дође од половине децембра. Тачније, пред новогодишње и божићне празнике, те славе које долазе. Још је рано говорити о томе колика би цијена могла да буде у том периоду", поручују из Удружења узгајивача свиња Српске.
Подсјетимо, уочи прошлог Божића килограм живе ваге је ишао и до 13 КМ.
Узгајивачи су више пута нагласили да вишом цијеном око божићних празника покривају лошу продају у септембру, октобру, новембру.
"То је једна реалност и на овај начин све се изнивелише. Наиме, ако нема тражње, нема разлога да се повећа цијена, и обрнуто. Пораст цијена иде на повећање тражње или ако се у народном периоду очекује њено повећање. То је неминовност и грађани не треба да се чуде кад око Божића цијена буде 10 КМ", поручују узгајивачи.
Подсјетимо, прије тачно 2 мјесеца, килограм живе ваге у просјеку је коштао 4,5 КМ, пише Српскаинфо.
