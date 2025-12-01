Logo

Сутра у Српској облачно, а сусњежица и снијег у овим предјелима

Извор:

СРНА

01.12.2025

14:06

Коментари:

0
Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно вријеме, локално са кишом и слабим снијегом на планинама, те максималном температуром од четири до 10 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити претежно ведро и хладно уз малу до умјерену облачност. Око ријека и по котлинама биће магле која ће се понегдје дуже задржати, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује данас

Прије подне се очекује јаче наоблачење на југу, а затим и западу, које ће се током дана ширити ка свим предјелима и донијети слабу кишу, на планинама сусњежице или слаб снијега.

У Семберији ће остати суво, уз највише сунчаних периода током дана.

Дуваће слаб вјетар, у вишим предјелима до умјерен, источних смјерова.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

Temperatura

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

Друштво

Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

1 д

0
Ево какво нас вријеме сутра очекује

Друштво

Ево какво нас вријеме сутра очекује

2 д

0
У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег

Друштво

У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег

2 д

0
Сутра постепено разведравање

Друштво

Сутра постепено разведравање

3 д

0

Више из рубрике

Ево када ће бити исплата новембарских пензија

Друштво

Ево када ће бити исплата новембарских пензија

2 ч

0
Утврђене преваре током ''Црног петка'': Инспекција казнила малопродајне објекте са 67.900 КМ

Друштво

Утврђене преваре током ''Црног петка'': Инспекција казнила малопродајне објекте са 67.900 КМ

2 ч

0
У Српској осам особа позитивно на ХИВ

Друштво

У Српској осам особа позитивно на ХИВ

2 ч

0
Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској

Друштво

Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

15

13

Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner