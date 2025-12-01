Сутра у Српској облачно, а сусњежица и снијег у овим предјелима

Извор:
СРНА
01.12.2025
14:06
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно вријеме, локално са кишом и слабим снијегом на планинама, те максималном температуром од четири до 10 степени Целзијусових.
Ујутро ће бити претежно ведро и хладно уз малу до умјерену облачност. Око ријека и по котлинама биће магле која ће се понегдје дуже задржати, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Прије подне се очекује јаче наоблачење на југу, а затим и западу, које ће се током дана ширити ка свим предјелима и донијети слабу кишу, на планинама сусњежице или слаб снијега.
У Семберији ће остати суво, уз највише сунчаних периода током дана.
Дуваће слаб вјетар, у вишим предјелима до умјерен, источних смјерова.
