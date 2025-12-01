Хорор у Бечу: Хрват убио Србина због политике

Извор:
01.12.2025
14:36
Политичка свађа у бечком округу Леополдштат у суботу увече завршила се кобно, а 56-годишњи Хрват признао је да је ножем усмртио 49-годишњег Србина.
Осумњичени је у тренутку извршења злочина био под јаким утицајем алкохола, пише аустријски портал "Курир".
Бечка полиција саопштила је у понедјељак да је 56-годишњак признао да је избо жртву. Као мотив навео је да је "током свађе изгубио живце".
Злочин се догодио у стану 46-годишње жене у улици Шрајгасе, која је била пријатељица са осумњиченим и познаница жртве.
Тројац се састао у суботу увече у стану 46-годишњакиње. Према речима портпаролке полиције Ирине Штајер, осумњичени је имао више од два промила алкохола у крви, а претпоставља се да је и власница стана такође била под утицајем алкохола.
Жена је, као и осумњичени, првобитно била ухапшена, али је након испитивања пуштена на слободу. У изјави је навела да је чула свађу, али не и сам тренутак напада ножем. Према посљедњим информацијама, 56-годишњи Хрват је након извршеног дела сам позвао хитну помоћ.
Када је полиција стигла на мјесто догађаја, у стану су затекли беживотно тијело 49-годишњег Србина.
Осумњичени Хрват је одмах током испитивања признао злочин.
