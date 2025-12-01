Ухапшени због сатанистичких ритуала над дјецом, пронађено на хиљаде језивих снимака

01.12.2025
Аустријска полиција ухапсила је четворицу мушкараца због сумње да су умијешани у међународни педофилски ланац који је дистрибуирао, како кажу, ''сатанистички материјал о сексуалном злостављању дјеце“. Полиција и даље ради на идентификацији свих жртава, извјештава CNN.
Главни инспектор Џејн Доерти, командант јединице за сексуалне злочине Новог Јужног Велса, рекла је да су четворица мушкараца осумњичена да су дијелили ''гнусан“ садржај са међународном мрежом, који приказује дјецу од одојчади до 12 година, као и животиње.
''Полиција ће на суду тврдити да је ова међународна група водила разговоре и дијелила материјал који приказује злостављање и мучење дјеце, укључујући симболе и ритуале повезане са сатанизмом и окултизмом“, рекла је Доерти у понедјељак.
Током истовремених рација на локацијама у Сиднеју прошле недјеље, полиција је заплијенила електронске уређаје који садрже ''хиљаде видео снимака“, потврдила је Доерти. ''Међу овим језивим сликама била је серија видео снимака који приказују сексуално злостављање животиња“, додала је.
Полиција Новог Јужног Велса такође је објавила видео снимак хапшења 26-годишњег мушкарца у градском предграђу Ватерло, за кога се вјерује да је играо ''водећу улогу“ у групи. Видео приказује полицајце како улазе у стан са овном за разбијање и вичу ''полиција“ прије него што савладају и ухапсе осумњиченог.
Истрагу је водила јединица за сексуалне злочине у оквиру операције Константин, покренуте у априлу ради истраге онлајн дистрибуције материјала о сексуалном злостављању дјеце који укључује ритуалне или сатанистичке елементе. У новембру је полиција добила дојаву о групи мушкараца у Сиднеју који су наводно били дио већег међународног педофилског ланца.
''Комуницирали су једни са другима, а такође су дијелили експлицитни материјал о злостављању дјеце унутар тог међународног ланца“, рекла је Доерти. Она је потврдила да полиција још увијек није успјела да идентификује дјецу на снимку нити да утврди у којој земљи је материјал направљен. ''Нисмо идентификовали право дијете, али слике су праве дјеце“, рекла је.
Прошле недјеље, полиција је извршила шест претреса широм Сиднеја и ухапсила четири мушкарца. Двадесетшестогодишњак је оптужен за вишеструка кривична дјела, укључујући стављање на располагање и посједовање материјала о злостављању дјеце и дистрибуцију и посједовање материјала који приказује бестијалност.
Тројица других мушкараца, старости 46, 42 и 39 година, ухапшена су у приобалном предграђу Малабар. Такође се суочавају са вишеструким оптужбама у вези са посједовањем и дистрибуцијом илегалног материјала. Сва четворица, чија имена полиција није објавила, добила су одбијену кауцију и појавиће се на суду у јануару сљедеће године.
Истражитељи сада прегледају ''хиљаде досијеа“ како би пронашли друге наводне чланове групе осумњичене да су дијелили слике на шифрованим међународним платформама. Злостављање је било ''посебно разорно јер су користили симболе и ритуале око њега у дискусијама које су водили о злостављању дјеце“, рекао је Доерти, додајући да је било ''веома ритуалне природе“, преноси Индекс.
