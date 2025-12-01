Користећи скривену камеру и слушалице, брачни пар освојио у казину 680.000 евра

01.12.2025
Казахстански пар оптужен је за превару аустралијског казина од скоро 1,2 милиона аустралијских долара (680.000 евра) користећи скривену камеру и слушалице, саопштила је полиција Новог Јужног Велса.
Дилноза Исраилова (36) је откривена након што је особље казина у централном Сиднеју, Барангару, примијетило малу, дискретну камеру причвршћену за њену мајицу са Микијем Маусом, саопштила је полиција.
Она и њен супруг, 44-годишња Алишерихоја Исраилова, касније су ухапшени од стране полиције. Претресом њихових ствари откривене су ''магнетизоване сонде“ и додатак за огледало за мобилни телефон. Истражитељи кажу да су предмети коришћени за намјештање игара.
Пар је оптужен за непоштену финансијску добит и остаје у притвору. Према полицији, пар је стигао у Сиднеј из Казахстана у октобру и истог дана се пријавио за чланство у казину.
Током наредних недјеља, неколико пута су посјетили казино - наводно Краун на сиднејској обали - и освојили укупно 1.179.412,50 аустралијских долара. То је изазвало сумњу особља, које их је наводно ухватило на дјелу у четвртак.
Полиција каже да су шпијунски уређаји били повезани са њиховим мобилним телефонима, што им је омогућавало да снимају и гледају слике са столова за игру. Такође су носили скривене слушалице преко којих су, према наводима, добијали упутства о томе када да инвестирају у карташке игре.
Портпарол полиције је рекао за BBC да тренутно не траже друге осумњичене у вези са наводном преваром. Накнадним претресом смјештаја у близини казина пронађени су други ''коцкарски прибор“, луксузни накит и 2.000 евра у готовини.
Пар се појавио на суду у петак, гдје је њихов захтјев за кауцију одбијен, саопштила је полиција. Гардијан Аустралија извјештава да ће се Исраилов поново појавити на суду 11. децембра, док би се његова супруга требало да се врати на суд у фебруару, преноси Индекс.
