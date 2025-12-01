Рекордне поплаве у Индонезији: 440 мртвих, преко 400 несталих

01.12.2025
08:03
Коментари:0
Азију су погодиле разорне поплаве које су однијеле стотине живота и угрозиле милионе.
У Индонезији, спасилачки тимови воде трку са временом како би потражили за најмање 400 људи за које се страхује да су затрпани у клизиштима након што су бујични пљускови погодили регион прије скоро недјељу дана.
Власти су потврдиле да је број жртава само на острву Суматра премашио 440, док су олује и јаке кише широм Тајланда, Малезије, Филипина и Шри Ланке овог мјесеца усмртили више од 900 људи.
Индонезију је погодио изузетно риједак тропски циклон, Сењар, који је изазвао катастрофална клизишта, однио куће и потопио хиљаде зграда. Према Националној агенцији за управљање катастрофама, људи се воде као нестали у провинцијама Аћех, Сјеверна Суматра и Западна Суматра. Помоћ се шаље ваздухом и морем, али су нека села и даље одсјечена, а било је и извјештаја о крађи хране и воде, извјештава ББЦ.
Достава помоћи је посебно спора у најтеже погођеном граду Сиболга и округу Централни Тапанули на Сјеверној Суматри. Портпарол полиције Фери Валинтукан потврдио је извјештаје о провалама у продавнице у суботу увече, што је довело до распоређивања регионалне полиције како би се успоставио ред.
Heart-breaking devastation in North Sumatra, Indonesia 💔🇮🇩. At least 442 dead after floods and landslides hit Huta Garoga. The aftermath looks like a tsunami, leaving communities in shock.#ClimateImpact #EmergencyAidpic.twitter.com/L7nxvq601g— Naji Ali (@naji1_ali) December 1, 2025
Огромне размјере разарања изазвао је изузетно велики и дуготрајан систем грмљавина, објаснила је Ерма Јулихастин, стручњак за климу из индонежанске Националне агенције за истраживање и иновације. Она је истакла да је просјечна мјесечна количина падавина за погођена подручја око 150 мм, док су нека подручја забиљежила ову количину у само једном дану.
''Ако падне изнад 100 мм у једном дану, то је екстремно, посебно ако достигне 200 мм“, рекла је Јулихастин. Према њеним ријечима, 23. новембра на западној обали Суматре пало је 160 мм кише, а дан касније, 24. новембра, чак 226 мм.
Југоисточна Азија се суочава са неким од најгорих поплава у историји. Поред Индонезије, циклон Сењар донио је јаке кише и клизишта Тајланду и Малезији, гдје је погинуло око 170 људи. Још три особе су погинуле у Вијетнаму док се приближавала тропска олуја Кото, док су раније прошлог мјесеца кише у тој земљи већ однијеле најмање 90 живота.
Тајфун Калмаеги, који је погодио Филипине почетком новембра, усмртио је скоро 300 људи. У Јужној Азији, циклон Дитвах опустошио је Шри Ланку, гдје је више од 330 људи погинуло у поплавама и клизиштима. Предсједник земље, Анура Кумара Дисанајаке, назвао је то ''најзахтевнијом природном катастрофом“ коју је Шри Ланка икада доживјела.
The number of people killed by floods and landslides in Indonesia has risen to 442https://t.co/tTyl0URZKz— پولیس راډیو / Policeradio.af (@MOIPoliceRadio) December 1, 2025
Једно од најтеже погођених подручја је провинција Аћех на Суматри, гдје је број жртава достигао 96, а 75 људи се и даље води као нестало. Кампови за евакуацију су постављени у 20 округа, а залихе су при крају. Неки становници су пријавили да дјеца пију сакупљену кишницу. Арини Амалија, становница Пидија Џаје, испричала је за ББЦ Индонезија како је побјегла од куће са баком.
Када је покушала да се врати по ствари, било је прекасно. ''Било је питање минута“, рекла је. Када се вода повукла, штета је постала очигледна - у кући је остао само метар блата.
''За моју баку, ово је најгоре што јој се догодило, најгоре у њеном животу. Зато сам трауматизована, јер је као цунами.“
Дописи са терена извјештавају о великим тешкоћама у достизању погођених подручја. Путовање од Џакарте до Букитингија, најближег већег града погођеним подручјима у Западној Суматри, сада је много теже.
Због клизишта и срушених мостова који су прекинули главне путеве, многа подручја су изолована. Новинари су морали да лете до Пеканбаруа, главног града провинције Риау, а одатле да возе пет сати до Букитингија. Али путовање се ни ту не завршава, јер је приступ најтеже погођеним локацијама у Агаму и даље изузетно ограничен, а до многих мјеста се може доћи само мотоциклом.
Свијет
Еруптирао вулкан у Индонезији, евакуисано више од 900 људи
Индонезијски предсједник Прабово Субијанто посетио је становнике погођене разорним поплавама. Ујутру је стигао у округ Централни Тапанули у провинцији Сјеверна Суматра, гдје је посјетио јавну кухињу и центре за евакуацију расељених лица. У Сјеверној Суматри, поплаве су убиле више од 200 људи, док се још 200 води као нестало.
Харјо Вираван, репортер ББЦ-ја из Џакарте, подијелио је причу о својој породици. Родни град његове супруге, Сиболга, једно је од најтеже погођених подручја у Сјеверној Суматри. Изгубио је контакт са породицом 25. новембра, а успио је да га поново успостави тек јуче. Према његовим ријечима, 25. новембра, око 7 сати ујутру, вода је почела да продире у породичну кућу.
Његова снаја и свекрва су одлучиле да се евакуишу мотоциклом, али им се покварио у води до колена. На крају су пјешачили два километра, гурајући мотоцикл до куће своје тетке. Тамо их је успаничила вијест да ће се брана отворити, преноси Индекс.
Најновије
Најчитаније
15
29
15
26
15
25
15
16
15
16
Тренутно на програму