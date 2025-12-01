Logo

Тропик Малопродаја покреће празничну хуманитарну активност „Заједно доносимо радост“

01.12.2025

08:49

У духу сезоне даривања и заједништва, компанија Тропик Малопродаја, у оквиру које послују трговачки ланци Тропик, мојМаркет и Црвена јабука маркет, покреће хуманитарну активност „Заједно доносимо радост“, једну од кључних празничних иницијатива у оквиру кампање „Кад помислиш на празнике“. Циљ активације је да удружењима, организацијама и појединцима који несебично раде за добробит заједнице омогући подршку кроз празничне пакетиће за дјецу о којој брину.

Компанија ће у оквиру ове активности издвојити 20.000 КМ намијењених удружењима и организацијама које својим радом доносе радост тамо гдје је најпотребнија. Донација ће бити реализована кроз припрему новогодишњих пакетића који ће малишанима донијети весеље у празничним данима.

Овогодишњи посебни помоћник Тропик тима је и мали АИ вилењак, неуморни чувар празничног духа, који сортира жеље, брине да сваки пакетић носи празничну чаролију и шири осмијехе.

Удружења, организације и појединци који дјелују у заједници могу се пријавити на конкурс до 20. децембра 2025. године путем формулара доступног на ОВОМ ЛИНКУ. Пријава је једноставна, а мали вилењак поручује да ће заједно са Тропик тимом сваку причу читати с посебном пажњом, како би пакетићи стигли на праве адресе.

Овом активношћу Тропик Малопродаја наставља своју традицију подршке удружењима и истицању вриједности које празнике чине посебним: емпатије, солидарности и спремности да једни другима уљепшамо дане. Ако и ви својим радом доприносите заједници и доносите осмијехе дјеци, придружите се и постаните дио приче у којој заједно доносимо радост.

