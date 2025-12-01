Свештеник ријешио дилему: Када дијете смије да се причести и како да пости?

01.12.2025
08:47
Коментари:0
Када почне Божићни пост, у многим породицама завлада иста дилема: како дјеца треба да посте, да ли је пост за малишане обавезан, да ли је безбиједан и шта се заправо очекује када се дијете спрема за причешће.
Родитељи желе да ураде све како треба, а ипак највише стрепе да ли ће нешто погријешити - нарочито ако је дијете још мало, једе чешће или је навикло на одређену рутину. Управо због тога су ријечи свештеника утолико важније: доносе јасноћу и умирују родитељску бригу.
Почетак Божићног поста ове године био је 28. новембра и трајаће све до 7. јануара, а правила су већини одраслих добро позната. Међутим, када је ријеч о дјеци, многи родитељи нису сигурни како та правила треба да изгледају у пракси. Једна вјерница је управо то питала на порталу светосавље.орг, а свештеник Драган дао је одговор који разбија дилеме многих породица.
Друштво
Вјеровање каже: Данас посебно треба да пазимо шта говоримо и избјегавамо расправе
Отац Драган наглашава да мала дјеца, нарочито она до седме године, не треба да посте у класичном смислу, нити да се оптерећују правилима која важе за одрасле. За њих постоји једноставно правило:
на дан причешћа, тог јутра дијете не треба да једе
то је довољно да дијете приступи Светој тајни
Управо та једноставност често изненади родитеље који мисле да је пост строго правило које важи једнако за све. Свештеник објашњава да је код дјеце основна идеја да одрастају у духу Цркве, а не да се оптерећују одрицањима која њихов узраст не може да изнесе.
На питање од ког узраста деца почињу да посте, отац Драган одговара јасно: правила нема. Ипак, оно што се подразумијева у хришћанској породици јесте да дјеца полако слиједе ритам родитеља.
''Посте родитељи, посте и дјеца“, објашњава свештеник, додајући да ако је дијете здраво и развија се нормално, може се од најранијег узраста навикавати на посну трпезу - али искључиво по савјету духовника и уз поштовање потреба дјетета.
Млијеко, млијечни производи и мала дјеца: Шта је дозвољено?
Отац Драган наглашава оно што многе мајке често питају:
мала дјеца смеју да једу млијеко и млијечне производе и током поста
њихова исхрана мора да буде нутритивно богата
посна храна се уводи постепено, пратећи породични ритам
Другим ријечима - док мама и тата једу посно, дијете може добити свој оброк, али се полако учи да учествује у породичној трпези. Свештеник поручује: ''Треба их од малих ногу навикавати, тако да им пост касније не буде баук.“
Савјети
Ријешите дилему: Да ли се кафа може пити у току Божићног поста?
У својој парохији, отац Драган причешћује дјецу до седме године сваке недјеље, уз веома једноставно правило: да тог јутра ништа не једу. За бебе важи још блажи приступ.
''Када мајке донесу бебе од само неколико мјесеци, које су крштене, иако су попиле флашицу млијека - обавезно их причестим“, пише свештеник, додајући ријечи Христове: ''Пустите дјецу к мени, таквих је Царство небеско.“
Ово је порука која многим родитељима доноси олакшање - јер су најмлађи, по својој невиности и чистоти, већ најближи ономе што Црква назива анђеоском природом.
Друштво
Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове
Свештеник Драган поручује да нема потребе да родитељи пооштравају свој пост ''у име дјетета“. Довољно је да дијете одраста у духу вјере, у породичној рутини у којој се зна када је пост, када је празник и како изгледа обичан хришћански живот.
''Ако га правилно васпиташ у хришћанском духу, то ће бити довољно“, закључује.
(Она.рс)
Најновије
Најчитаније
15
26
15
25
15
16
15
16
15
13
Тренутно на програму