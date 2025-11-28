Ове ствари нису посне, а многи их конзумирају

Извор:
Крстарица
28.11.2025
17:20
Ако постите обратите пажњу на намирнице које купујете. Индустријске намирнице које имају ознаку посно могу да садрже у себи млијеко, говеђи или свињски желатин, конзервансе животињског поријекла.
Коју храну јести, а да не останемо гладни или се можда случајно не омрсимо?
Поред кувања код куће, гдје се тачно зна који се састојци користе, многи се одлучују за индустријске намирнице на којима стоји ознака „посно“. Међутим, многи производи за које то никад не бисмо рекли, садрже у себи млијеко у праху, говеђи или свињски желатин и конзервансе животињског порекла. Зато је важно да и поред ознаке „посно“, детаљно прочитате списак састојака на производу.
Такође, већина рибљих паштета, наполитанки, бомбона, биљних качкаваља, пекарских производа, тостова, двопека и чоколадних кексића није посна иако пише да јесте. Нутриционисти саветују да отворите „четворо очију“!
Млијеко и млијечне производе данас замјењују бројне биљне алтернативе. Па тако у понуди се могу наћи бројни биљни сиреви и млијека од соје, пиринча, бадема… Ту је и тофу сир. Али, и ту будите опрезни. Многи биљни сиреви могу да садрже неки састојак животињског поријекла. Најчешћи је казеин, па ако купујете биљни качкаваљ или неки други сир биљног поријекла, провјерите на декларацији да ли садржи казеин.
Када је ријеч о тјестенинама такође обратите пажњу на декларацију, да ли садрже трагове млијека и јаја, да ли су мрсне или посне. Данас постоје веганске тјестенине које се праве без јаја, такође ту су и нудле. По правилу нудле се праве од пшеничног брашна и без јаја. Садрже и додатне зачине са укусом пилетине или говедине – али ви се свакако одлучите за ону са поврћем.
Када је ријеч о грицкалицама, смокију, чипсу, грисинама – ове намирнице углавном садрже млијеко у праху и какао маслац који нису посни. Такође у већину њих се ставља и палмино уље, што никако није погодно за пост на води. Кокице су посне, али само ако немају додатака попут путера.
Ако постите, нутриционисти савјетују да док постите на води, грицкалице радије замијенити здравим варијантама као што су сирови бадеми, ораси и љешници.
А ако се питате да ли мед посан, ево одговора. Према правилима Српске православне цркве мед је дозвољен као храна за вријеме поста. Осим у дане строгог поста кад је назначено строго уздржавање од било које хране и пића, пише Крстарица.
На сајту СПЦ пише да вјерници могу док траје пост да конзумирају воће, поврће, морске плодове, производе пчела, а у одређеним данима и рибу.
