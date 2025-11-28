Logo
Хуманитарни базар за помоћ у лијечењу свештеника Богдана Стјепановића

СРНА

28.11.2025

14:20

Хуманитарни базар за помоћ у лијечењу свештеника Богдана Стјепановића
Фото: Епархија рворничко-тузланска

У Угљевику је организован хуманитарни базар за помоћ свештенику Богдану Стјепановићу који води тешку битку за живот и коме је неопходна трансплантација јетре.

Акција је окупила велики број грађана и удружења, потврђујући још једном хуманост и солидарност становника ове подмајевичке општине.

Организатори базара су Културно-умјетничко друштво “Равно Поље”, Основна школа "Алекса Шантић", Средњошколски центар "Михаило Петровић Алас", Удружење жена “Свјетлост”, те д‌јечији вртићи "Душко Радовић", "Мали принц" и "Пинокио".

Hitna pomoć

Хроника

Детаљи тешке несреће: Једна особа погинула, друга тешко повријеђена

Учесници базара захвалили су Угљевичанима који су се одазвали акцији, нарочито групи грађана која већ годинама успјешно организује хуманитарне активности, као и подручним школама угљевичког краја, саопштено је из Општинске управе.

