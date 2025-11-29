Logo
Шта се дешава са организмом када постимо?

29.11.2025

14:00

Шта се дешава са организмом када постимо?

Божићни пост почео је у петак, 28. новембра, и то је период духовног уздржавања који православни хришћани практикују сваке године, по 40 дан, почевши 28. новембра па све до Божића, 7. јануара.

Осим духовног значаја, пост има и бројне ефекте на организам, а стручњаци истичу да правилно спроведен може донијети значајне бенефите по здравље. Само, припазите, нагли прелазак на нову исхрану и подједнако нагли прекид поста могу бити штетни за организам.

Позитиван утицај поста на организам

Умјерен пост, који укључује поврће, воће, махунарке и житарице, помаже у детоксикацији организма. Током периода уздржавања од меса, млијечних производа и јаја, тијело прелази на биљне изворе протеина и влакана, што може побољшати пробаву и смањити ниво холестерола.

Он доприноси:

-Смањењу ризика од кардиоваскуларних болести

-Бољој регулацији шећера у крви

-Јачању имунитета захваљујући повећаном уносу антиоксиданаса из поврћа и воћа

Ефекти на тијело и метаболизам

Када се смањи унос животињских масти и простих угљених хидрата, тијело се постепено прилагођава и више користи масти (укључујући залихе масти) као извор енергије, што може допринијети губитку вишка килограма. Уједно, пост може побољшати функцију јетре и смањити инфламације у организму.

Међутим, стручњаци упозоравају да пост није препоручљив свима и да треба водити рачуна о уравнотеженој исхрани. Особе са дијабетесом, анемијом или срчаним проблемима треба да се посаветују са љекаром прије почетка поста.

Такође, да бисте надокнадили евентуалне недостатке гвожђа и витамина Б12 током поста, консултујте се са својим љекаром или фармацеутом.

Прекомјерно суздржавање или занемаривање калорија може довести до малаксалости, вртоглавице и губитка енергије.

Савјети за здрав пост

Разноврсна исхрана: Комбинујте поврће, махунарке, орашасте плодове и житарице.

Хидратација: Пијте довољно воде и биљне чајеве.

Умјереност: Немојте потпуно избјегавати калорије, тијелу ипак треба енергије за свакодневне активности.

Умјерени физички напор: Ходање и лагане вјежбе помажу циркулацији и очувању мишићне масе.

Важно је и умјерено приступити уносу бијелог брашна, рафинисаних шећера и разних намаза са додатим шећерима и адитивима, као и уносу сложених угљених хидрата. Прекомјеран унос ових намирница може изазвати нагле скокове шећера у крви, умор и осећај надутости, што може отежати организму да се адаптира током поста, али и допринијети гојењу.

Боље је бирати интегралне житарице, поврће, махунарке и воће, који обезбјеђују стабилну енергију, влакна и потребне микронутријенте, а истовремено помажу у одржавању осјећаја ситости и виталности.

Такође, као замјену за протеине животињског порекла бирајте тофу сир, сочиво, пасуљ, леблебије, хељду, киноу, орахе.

Божићни пост, иако духовно усмјерен, може бити и користан за тијело када се спроведе правилно. Правилно планирани оброци и балансиран унос намирница омогућавају да се пост доживи као период обнове организма и јачања здравља, уз очување виталности и енергије током предстојећих празника, преноси б.92.

Божић

Božićni post

