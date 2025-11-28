Logo
ЧетГПТ постао најбољи пријатељ милиона: 5 ствари које може да уради умјесто вас

Информер

28.11.2025

17:47

Фото: Pexels

ЧетГПТ више није само алат за посао, милиони га користе свакодневно, од избора одеће и планирања путовања, до учења језика и креативних идеја.

Иако се дуго сматрало да је ЧетГПТ првенствено алат за посао, нова истраживања показују нешто сасвим друго. Већина разговора корисника тиче се свакодневних задатака, што значи да се овај АИ све више користи као универзални помоћник који олакшава живот.

Све више корисника користи ЧетГПТ као дигиталног сапутника. Од планирања дана, учења и организације путовања, до избора одјеће и креативних пројеката.

Студије урађене у сарадњи са универзитетима Харвард и Дјук показале су да само трећина упита има везе са послом; остатак се односи на личне одлуке и свакодневне навике.

Алат се тако доживљава као стална подршка која "ускаче" гдје год је потребна, од модних комбинација, преко организације дана, до решавања креативних блокада.

Dalibor Railic sudjenje

Хроника

Убиство Башића: Раилићева одбрана тражи ослобађајућу пресуду!

Корисници развијају нове рутине у којима ЧетГПТ постаје дио дневног живота. Било да је ријеч о смањењу стреса, брзој одлуци, планирању викенда или провери идеје, алат је практично увијек доступан.

Учење језика на нови начин

ЧетГПТ олакшава учење страних језика тако што постаје персонализовани водич. Може да објасни граматичка правила, састави листе ријечи или кратке приче за лакше памћење. Корисници често траже да симулира разговор, што повећава самопоуздање пред пут или испит. Такве сесије функционишу као импровизовани дијалог, без стреса, и све више постају дио дневне рутине.

Интерактивни дневник, креативни партнер, модни савјетник и водич за путовања

Многи користе ЧетГПТ као дневник који помаже да сагледају своје емоције и понашања. Алат препознаје обрасце, враћа корисне увиде и подсјећа на ствари које утичу на расположење и продуктивност.

У креативном раду помаже да се превазиђу блокаде, било да су у питању идеје за књиге, влогове, фотографију или друге пројекте. ЧетГПТ може отворити нове правце и мотивисати корисника да настави својим путем.

Када је мода у питању, алат функционише као дигитални стилиста: довољно је описати догађај, гардеробу и расположење, а он предлаже боје, комбинације и додатке.

За путовања, ЧетГПТ олакшава планирање, проналажење локалних атракција, организацију обиласка и учење корисних фраза, претварајући се у практичног водича кроз непознате дестинације.

(информер)

