Сијарто: Снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано

СРНА

28.11.2025

17:30

Сијарто: Снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано
Циљ мађарске делегације на преговорима у Москви је постигнут, јер је снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Он је истакао да руска страна испуњава уговорне обавезе у вези са снабдијевањем, пошто се договорене количине природног гаса и нафте испоручују Мађарској по плану, а нафтовод "Дружба" и гасовод "Турски ток" раде без прекида.

"Видим колико је људи збуњено око овог састанка и колико људи покушава да га погрешно схвати или погрешно протумачи, али желим да им кажем једну ствар - Мађарска је суверена држава и има суверену спољну политику", рекао је Сијарто.

Он је навео да је спољна политика Мађарске заснована на националним интересима.

