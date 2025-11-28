Многи родитељи ово не знају: БиХ држављанство за дјецу рођену вани има временско ограничење

Извор:
Све више наших људи који живе широм свијета распитује се о томе како њихова дјеца, рођена ван Босне и Херцеговине, могу добити бх. држављанство.
У иностранству се формирају нове генерације, али потреба да се задржи веза с домовином остаје једнако снажан, пише Црна хроника.
Управо зато, посљедњих дана друштвене мреже пуне су питања родитеља који желе знати који су услови, гдје се предаје захтјев и шта им је од докумената потребно. Једна Сарајка из Канаде тако је покренула лавину коментара када је питала шта треба да уради како би њена кћерка добила бх. држављанство.
Одговор је, заправо, једноставнији него што многи мисле. Најчешће питање је: “До које године дијете може узети босанскохерцеговачко држављанство?” Одговор је до навршене 26. године, по основу поријекла, односно држављанства родитеља.
Према искуствима грађана, цијели поступак се завршава преко најближе амбасаде или конзулата БиХ, без ангажовања адвоката. Родитељи или пунољетно дијете прилажу извод из матичне књиге рођених из земље у којој је рођено, доказ о држављанству родитеља из БиХ и потребне обрасце које даје конзулат.
Економија
Нови приједлог: Минимална плата у три категорије – 1.200, 1.400 и 1.600 марака
По предаји захтјева, документација се шаље у БиХ, гдје се врши упис у књигу држављана. Процедура обично траје неколико мјесеци, а вријеме чекања зависи од земље у којој се подноси захтјев и броја предмета.
Ово право је изузетно важно за многе младе људе који желе задржати везу с БиХ због лакшег уласка у земљу, студирања, рада, боравка, насљеђивања имовине, али и осјећаја припадности.
Зато стручњаци савјетују да се поступак покрене на вријеме, како не би дошло до непотребних компликација или кашњења. Амбасаде и конзулати широм свијета пружају све информације и воде кроз цијели процес.
У вријеме када хиљаде породица живи у иностранству, а коријени остају овдје, право на држављанство многима значи први корак ка очувању везе са земљом својих родитеља и дједова.
