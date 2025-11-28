Убиство Башића: Раилићева одбрана тражи ослобађајућу пресуду!

Аутор:Огњен Матавуљ
28.11.2025
17:11
Одбрана Далибора Раилића, оптуженог за тешко убиство начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића, пред Судом БиХ окончала je извођење завршних ријечи тражећи од суда да његовом клијенту изрекне ослобађајућу пресуду.
У исцрпном излагању браниоци су се детаљно осврнули на цијели поступак, оспоравајући законитост доказа на којима се оптужница темељила.
Због ограниченог радног времена рочиште је прекинуто током завршног излагања одбране другооптуженог Александра Миљатовића, које ће бити настављено 8. децембра.
Према незваничним информацијама пресуда ће бити изречена 11. децембра. Наиме, оптуженима 15. децембра истиче максимални трогодишњи притвор.
