Убиство Башића: Раилићева одбрана тражи ослобађајућу пресуду!

Огњен Матавуљ

28.11.2025

17:11

Одбрана Далибора Раилића, оптуженог за тешко убиство начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића, пред Судом БиХ окончала je извођење завршних ријечи тражећи од суда да његовом клијенту изрекне ослобађајућу пресуду.

У исцрпном излагању браниоци су се детаљно осврнули на цијели поступак, оспоравајући законитост доказа на којима се оптужница темељила.

Због ограниченог радног времена рочиште је прекинуто током завршног излагања одбране другооптуженог Александра Миљатовића, које ће бити настављено 8. децембра.

Пресуда 11. децембра

Према незваничним информацијама пресуда ће бити изречена 11. децембра. Наиме, оптуженима 15. децембра истиче максимални трогодишњи притвор.

завршне ријечи раилић

Хроника

Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

Тужилаштво БиХ Раилића терети да је наручио Башићево убиство. Као директни извршилац оптужен је Александар Миљатовић, а за помагање у злочину оптужен је његов кум Игор Репајић. Поступак против Репајића је раздвојен у односу на остале оптужене након што је у притвору ступио у штрајк глађу.

завршне ријечи раилић

Хроника

"Суд третирао доказе из криптованих комуникација": Почеле завршне ријечи на суђењу за убиство Раденка Башића

Раније је поступак раздвојен против Хариса Гредеља и Александра Ивковића. Осим њих у овом предмету су оптужени још Мирјана Вујовић и Жељко Симић из Билеће, те Горан Гвозден из Градишке који су заједно с Раилићем оптужени за организовани криминал и трговину дроге.

Сви сем Гредеља су били корисници "Sky ecc” апликације.

Dalibor Railic i Aleksandar Miljatovic

Хроника

Завршено суђење за убиство Раденка Башића, оптужени негирали злочин

Dalibor Railić Dugi

Radenko Bašić

Убиство

трговина дрогом

Skaj aplikacija

Суд БиХ

