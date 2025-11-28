За само неколико сати прикупљен новац за лијечење младе мајке из Маглаја, анонимни донатор уплатио 23.000 КМ

28.11.2025
Удружење Помози.ба објавило је да су, само неколико сати након што је покренут апел за лијечење младе мајке Мерсије Брадарић из Маглаја, прикупљена сва потребна новчана средства.
Наиме, донатор који је желио остати анониман уплатио је 23.000 КМ за лијечење Брадарић чиме је акција прикупљања помоћи затворена.
"Захваљујемо анонимном донатору и свима вама на донацијама, а нашој Мерсији желимо побједу над опаком болешћу", навели су из Помози.ба.
Мерсија Брадарић из Маглаја бори се са злоћудним тумором - саркомом. Након операције суочила се с тешким компликацијама: отворена рана пријетила је да прерасте у сепсу. Доктор је, из саосјећања, бесплатно урадио затварање ране, али су трошкови болничког лијечења остали, хоспитализација, ПЕТ ЦТ и ВАЦ терапије довели су до дуга у износу од 14.850 евра.
Ова храбра мајка једног дивног дјечака, уз помоћ породице и пријатеља, већ је прикупила огромних 45.000 евра за прву операцију. Након компликација и нових трошкова лијечења, обратила се хуманитарном удружењу Помози.ба за помоћ.
