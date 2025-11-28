Logo
Large banner

Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

Извор:

Агенције

28.11.2025

18:00

Коментари:

1
Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

Током поподнева у Загребу је нападнута часна сестра која је, према првим информацијама, повријеђена оштрим предметом, саопштила је загребачка полиција.

Повријеђена часна сестра је превезена у једну загребачку болницу, преноси портал Индекс.

Полицију су о нападу обавијестили љекари из болнице, одмах након што су примили повријеђену жену.

За сада нема више информација о околностима напада, мотивима или тежини повреда, а истрага је у току.

Подијели:

Тагови:

Загреб

napad nožem

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

Регион

Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мајка оптужена због смрти кћерке: Дјевојчица преминула од стравичних опекотина

1 д

0
Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Регион

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хапшење у Загребу: Мушкарац (34) искориштавао дијете за порнографију

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner