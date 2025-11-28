Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

Извор:
28.11.2025
Током поподнева у Загребу је нападнута часна сестра која је, према првим информацијама, повријеђена оштрим предметом, саопштила је загребачка полиција.
Повријеђена часна сестра је превезена у једну загребачку болницу, преноси портал Индекс.
Полицију су о нападу обавијестили љекари из болнице, одмах након што су примили повријеђену жену.
За сада нема више информација о околностима напада, мотивима или тежини повреда, а истрага је у току.
