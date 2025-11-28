Хапшење у Загребу: Мушкарац (34) искориштавао дијете за порнографију

28.11.2025
07:38
Коментари:0
Загребачка полиција ухапсила је 34-годишњака због сумње у почињење два тешка кривична дјела на штету дјетета искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце с порнографијом.
Сумња се да је мушкарац кривична дјела починио ове године путем друштвене мреже на штету једног дјетета са ширег загребачког подручја.
Након криминалистичког истраживања, осумњичени је предат притворском надзорнику, док је Општинском казненом државном тужилаштву за младе у Загребу поднесен посебан извјештај, стоји у саопштењу загребачке полиције.
Из полиције су овом приликом нагласили како активно раде на откривању кажњивих понашања усмјерених против најрањивијих група те су упутили важан апел родитељима.
Друштво
Забрањен саобраћај за теретна возила преко Романије
Савјетују да, у смислу самозаштитног понашања, прате активности и комуникацију своје дјеце на интернету те да их упозоре да не дијеле садржаје са непознатим особама.
"Родитељи, будите сигурни да ваше дијете разумије основе безбједности и приватности на интернету!" поручују из загребачке полиције, а преноси "24Седам".
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму