Забрањен саобраћај за теретна возила преко Романије

Због снијега и леда на путном правцу Сарајево-Рогатица, преко Романије, забрањен је саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
На осталим дионицама у вишим планинским предјелима и преко превоја саобраћај се одвија успорено, а посебно на путним правцима Мркоњић Град-Милиништа, Тисовац-Кнежево-Угар, Шипово-Ново Село, Трново-Фоча преко превоја Рогој и Власеница-Хан Пијесак преко превоја Хан Поглед.
У нижим предјелима, коловози су претежно мокри и клизави, па се возачима скреће пажња и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, а у котлинама на мјестимично смањену видљивост због магле.
Из АМС подсјећају на обавезу посједовања зимске опреме.
У току је санација магистралног пута Брчко-Брезово Поље. Одвијање саобраћаја изводиће се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, према привременој саобраћајној сигнализацији.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, у току је постављање расвјете у тунелу "Сијерачке стијене", због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у самом тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента, због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.
На путу Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, врши се сананација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
У току су радови у тунелима "Хамшил", "Пасјаци", "Соколача", "Цера 3", "Строгоник", "Грабовица" и "Оштри врх", на магистралном путу Бродар-Вишеград, затим у тунелу "Трговишта" на дионици Бродар-граница и у тунелу "Котва 2" на дионици Међеђа-Бродар, због чега се саобраћа уз измијењен режим вожње.
Због уређења раздјелног појаса измијењен је режим у одвијању саобраћаја на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
До повремене обуставе саобраћаја долази због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Због санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионицама магистралног пута Драготиња-Приједор и на дионици регионалног пута Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању наведених путева и Омладинског пута у Приједору.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича, ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко, измијењен је режим саобраћаја.
Због реконструкције магистралног пута Брод на Дрини-Хум, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопута на коридору Пет це, од моста Руданка до тунела Путниково брдо 2, измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Руданка-Добој.
На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Измијењен је режим саобраћаја због рехабилитације магистралног пута Градишка-Нова Топола–Клашнице, и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола.
Због изградње кружне раскрснице на споју магистралних путева Градишка-Нова Топола и Чатрња-Градишка, такође је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до
повремене обуставе саобраћаја сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова.
Ради деминирања на деминерском задатку "Гајеви 2", општина Ново Горажде, долазиће до повремене получасовне обуставе саобраћаја на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде, сваки радни дан од 8.00 до 15.00 часова.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.
Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице, у рејону Старог Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа "Рудинг", у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји.
Путничка возила се преусмјеравају преко локалног пута Модран-Угљевик Село, а теретна магистралним путем Суво Поље-Доња Трнова-Главичице-Мезграја.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ због већег одрона затворена је дионица магистралнг пута Јабланица-Блидиње, за све категорије возила.
Радови су актуелни на магистралним путевима Семизовац-Олово, Завидовићи-Возућа, Јајце-Црна Ријека, Јабланица-Блидиње, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе и таква возила се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом само у ноћном термину.
