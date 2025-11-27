Logo
Колица вам трескају у маркету? Ни то није случајно него је још један ТРИК!

АТВ

27.11.2025

21:15

Колица вам трескају у маркету? Ни то није случајно него је још један ТРИК!

Психолози, технологија, маркетиншки стручњаци, продавачи.. Огромна је листа занимања која за циљ имају једно: обмана купаца. Каквим се све триковима користе, да ли купујемо због њиховог успјеха или нашег не размишљања, говорио је за АТВ Срђан Дукић из Агенције за маркетинг "Influence".

"Претјерана куповина долази из психолошког недостатка. Да ли је то осјећај личне неиспуњеност или потреба да се са материјалним стварима пронађе срећа. Сав капиталистички свијест експлоатише људске рањивости. То је корак број један да разумијемо да потреба да купимо што више ствари не долази из реалних изазова и проблема које желимо да ријешимо са тим предметима, него да осјећај куповине осјећа лучење хормона среће због којих улазимо у читав процес", каже Дукић и поручује да сами трговци пажљиво аранжирају производе.

"Плочице које су мало грубље док гурате колица, па ако пожурите све се трсе и чује. Онда имате несвјесну потребу да успорите, да што више времена проведете у трговину. Онда негдје осјећате мирис пецива. Мирис пецива буди лијепа сјећања и све вас то бомбардује: потроши што више, потроши што више".

Дукић поручује и да је разговор са самим собом је број један да се заштитимо од свега тога.

Када је ријеч о интернет куповини, Дукић сматра да је употреба рачунара за куповину далеко опаснија од куповине уживо.

"Неке информације могу да се сакрију. Када сте сами поред свог рачунара врло лако можете да потпаднете под психолошки утицај и да у налету страсти да извршите куповину,а да нисте провјерили производ. Многе маркетиншке кампање на западу се организују да након што видите рекламу што прије извршите куповину. Када физички видите производ, шанса да купите лошу робу је мања. Може трговац да вас обмане, али је далеко већа опасност на интернету јер ви производ видите тек када он стигне", каже Дукић.

Он истиче и да друштвене мреже играју велику улогу у пласману производа.

"Када погледате друштвене мреже, нпр. Инстаграм, он је конструисан на начин да подиже важу зависност, да проводите што више времена, а онда се производи пласирају у право вријеме, на основу вашег онлајн понашања. Алгоритам вас као особу анализира у сваком сегменту и нуди вам управо оно о чему сте у датом тренутку размишљали. Тимови психолога раде не само на страни технологије, него и на страни маркетиншких кампања. На западу су то озбиљне акције које поприлично времена посвећују томе како да искористе све наше слабости", каже Дукић.

