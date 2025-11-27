Почиње божићни пост

Аутор:Зорица Петковић
За православне вјернике сутра почиње шестонедјељни Божићни пост, који претходи најрадоснијем хришћанском празнику - Божићу. Пост је први корак на путу спасења, важан за духовни и тјелесни живот, вријеме када би требало пронаћи мјеру у свему.
Ораси, мед, пасуљ, свјеже и сушено воће, поврће, свега има и за свачији новчаник . На бањалучкој Тржници најтраженија је риба. Гирице су најјефтиније -5 марака по килограму, шаран је око 13, поточна пастрмка 16 марака. За многе егзотични лосос, који је и најскупљи, држи се на 45 марака. Ипак, колико год да кошта ,ред је да се на трпези риба нађе макар првих дана поста.
"Кад могу постим , сриједом, петком не постим стално због лијекова, месо не једем уопште . Битно је да се човјек моли Богу и да не мисли ником зло“,
„Купила сам пастрмку, скушу, ослић филет све за пост“,
“Коју рибу купујете, јел'скупа риба? Јесте , све је скупо, шаран и пастрмку“, неки су од коментара грађана.
Ово су вам старе цијене рибе,ништа нисмо мијењали, причају продавци. Шта ће бити до Божића -видјећемо.
„Сви се питају хоће ли ићи цијене горе , ми не знамо , ја нећу то да кажем јер ако набављач не дигне цијену нећемо ни ми“, рекла је Љиљана Вујиновић, "Рибарница Љиља“
„ Знате ли неки добар рецепт за рибљу чорбу? Рецепт за рибљу чорбу : амур, шаран, тостолобик , црвена пастрмка мјешавина. И пуно поврћа? И пуно поврћа!", рекла је Жељана Петковић, „ Рибарница код Осте“
Прије куповине добили смо и савјете злата вриједне. Риба не смије бити премекана на додир. Ко купује рибу нека је гледа у очи, са четворо очију.
„Око мора бити стакласто? И стакласто и не смије бити упало унутра и куповати на провјереним мјестима“, рекао је Ђоко Вучић, „Рибарница Алас“.
Мање живахно је поред тезги за воћем и поврћем. Понуда одлична, потражња скоро па никаква. Трговци руке трљају због хладноће, а не због зараде. Не помаже ни висок датум.
"Јутрос мало се купује бијели лук за клање гуца, ништа, поред овакве робе“,
„ Видјећемо хладно је треба имати разумијевања, народ слабије долази, викендом више“,
“ Шта највише иде током поста? Конкретно бадем, љешњак, сухи производи“, кажу грађани.
Ипак, исхрана за вријеме поста требало би, да иако је важна буде у другом плану, најважније је кажу наши саговорници, обуздати похлепу, страсти и вратити духовни мир. Божићни пост траје од 28. новембра и завршава се на најрадоснији хришћански празник Божић, 7. јануара.
