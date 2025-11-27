За шта грађани највише новца издвајају?

27.11.2025
Синдикална потрошачка корпа за октобар износи 2.792 КМ и просјечна нето плата је покрива са 55,84 одсто, саопштено је из Савеза синдиката Републике Српске.
Из Синдиката подсјећају да синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
"Породице у Републици Српској су највише новца трошиле на прехрану 1.283 КМ. За становање и комуналне услуге било је потребно издвојити 680 КМ, за превоз 226 КМ, набавка одјеће и обуће коштала је 232 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства у октобру мјесецу било потребно издвојити 162 КМ", наводи се у саопштењу.
Додаје се да просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру износи 1.559 КМ и већа је за двије КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у септембру.
Највећа просјечна плата исплаћена је у области стручне, научне и техничке дјелатности и износи 1.972 КМ, а најмања просјечна плата исплаћена је у области саобраћаја и складиштења и износи 1.207 КМ.
