Водостај Уне испод коте редовне одбране

Извор:

СРНА

27.11.2025

08:23

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Водостај ријеке Уне у Новом Граду јутрос износи 376 центиметара и испод је коте редовне одбране од поплава која је на снази при водостају од 450 центиметара.

У протекла 24 часа водостај Уне порастао је за један метар, речено је Срни у локалном Центру за обавјештавање.

Поплаве Језеро

Градови и општине

Проходни путни правци према Језеру

Водостај ријеке Сане износи 400 центиметара и од ноћас у 3.00 часа је у стагнацији.

Препумпне станице укључене су јуче кад је водостај Сане износио 320 центиметара.

