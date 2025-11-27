Водостај Уне испод коте редовне одбране

Извор:
СРНА
27.11.2025
08:23
Коментари:0
Водостај ријеке Уне у Новом Граду јутрос износи 376 центиметара и испод је коте редовне одбране од поплава која је на снази при водостају од 450 центиметара.
У протекла 24 часа водостај Уне порастао је за један метар, речено је Срни у локалном Центру за обавјештавање.
Водостај ријеке Сане износи 400 центиметара и од ноћас у 3.00 часа је у стагнацији.
Препумпне станице укључене су јуче кад је водостај Сане износио 320 центиметара.
