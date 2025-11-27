Трамп: Напад на припаднике Националне гарде - чин тероризма

Извор:
Напад на припаднике Националне гарде САД био је чин тероризма и злочин против човјечности, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Овај ужасан напад је чин зла, мржње и тероризма. То је злочин против нације и човјечности", рекао је Трамп у обраћању нацији.
Амерички званичници саопштили су раније да су двојица повријеђених припадника Гарде подлегла повредама у болници, а да је нападач ухапшен.
Медији пишу да је осумњичени држављанин Авганистана, који је ушао у САД 2021. године.
