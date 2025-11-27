Logo
Трамп: Напад на припаднике Националне гарде - чин тероризма

Извор:

СРНА

27.11.2025

08:11

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Напад на припаднике Националне гарде САД био је чин тероризма и злочин против човјечности, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Овај ужасан напад је чин зла, мржње и тероризма. То је злочин против нације и човјечности", рекао је Трамп у обраћању нацији.

Вјесник-Загреб-27112025

Регион

За рушење ''Вјесника'' потребне стотине килограма експлозива: Објекат ће нестати за мање од 30 секунди

Амерички званичници саопштили су раније да су двојица повријеђених припадника Гарде подлегла повредама у болници, а да је нападач ухапшен.

Медији пишу да је осумњичени држављанин Авганистана, који је ушао у САД 2021. године.

