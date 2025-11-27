Logo
Велики мјесечни хороскоп за децембар 2025: Шта звијезде доносе за крај године?

Велики мјесечни хороскоп за децембар 2025: Шта звијезде доносе за крај године?
Фото: Pexels

Прочитајте детаљан мјесечни хороскоп за децембар 2025. Сазнајте шта вам звијезде предвиђају на пољу љубави, каријере и здравља на самом крају године.

Велики мјесечни хороскоп за децембар 2025: Вријеме за завршетке и нове почетке

Децембар 2025. године доноси специфичну енергију. Док се припремамо да испратимо годину, планете нас позивају на интроспекцију, али и на славље. Прелазак Сунца из оптимистичног Стријелца у амбициозног Јарца средином мјесеца означиће тренутак када снове претварамо у конкретне планове за 2026. годину.

Без обзира да ли вас занима љубавни хороскоп, прилике за напредовање у каријери или савјети за здравље, звијезде су припремиле динамичан крај године за све знакове Зодијака.

Ево шта вас чека у децембру 2025:

Ован (21. март - 19. април)

Децембар вам доноси налет енергије. Иако је крај године, ви се осјећате као да тек почињете.

Посао: Очекујте изненадну прилику за лидерску позицију средином мјесеца. Будите храбри у преговорима.

Љубав: Страст је на врхунцу. Слободни Овнови могу упознати некога на путовању или прослави. Заузети треба да избјегавају ситне расправе око празника.

Здравље: Чувајте се прехлада, имунитет вам може бити благо ослабљен усљед стреса.

Бик (20. април - 20. мај)

Фокус је на финансијама и хедонизму. Децембар 2025. је мјесец када ћете жељети да угодите себи.

Посао: Стабилност је кључна ријеч. Могућ је бонус или наплата неког старог дуга.

Љубав: Романтична атмосфера поред камина вам више прија од бучних журки. Партнер ће цијенити вашу посвећеност.

Здравље: Пазите на исхрану током празничних дана; стомак вам је осјетљива тачка.

Близанци (21. мај - 20. јун)

Комуникација је ваше најјаче оружје овог мјесеца. Друштвени живот ће вам цвјетати.

Посао: Мноштво идеја, али мањак фокуса. Запишите све, али реализацију оставите за јануар.

Љубав: Флерт је свуда око вас. Ако сте у вези, поведите партнера на кратак излет како бисте разбили монотонију.

Здравље: Ментални умор. Потребно вам је више сна.

Рак (21. јун - 22. јул)

Емоције су појачане, а дом је ваше уточиште. Децембар користите да се повежете са породицом.

Посао: Крај године доноси притисак да се заврше стари пројекти. Останите мирни, све ћете стићи.

Љубав: Носталгија вас може навести да контактирате бившу љубав. Добро размислите прије него што пошаљете ту поруку.

Здравље: Одлично се осјећате, али вам прија физичка активност у затвореном простору.

Лав (23. јул - 22. август)

Ви сте звијезда децембарских забава. Харизма вам отвара сва врата.

Посао: Креативност вам је на врхунцу. Ово је идеално вријеме за презентовање нових идеја надређенима.

Љубав: Љубавни хороскоп за Лава у децембру 2025. обећава ватромет. Самци, спремите се за филмску романсу.

Здравље: Пуни сте енергије, али пазите на срце и крвни притисак ако претјерате са слављем.

Дјевица (23. август - 22. септембар)

Организација, планирање, детаљи. Док други славе, ви правите стратегију за сљедећу годину.

Посао: Ваша прецизност ће бити примијећена и награђена. Могућа је повишица пред крај мјесеца.

Љубав: Анализирате однос са партнером. Покушајте да се опустите и мање критикујете – празници су вријеме за опроштај.

Здравље: Пробавни систем може реаговати на нервозу. Пијте више чајева.

Вага (23. септембар - 22. октобар)

Хармонија и љепота су вам приоритети. Желите да све око вас блиста.

Посао: Дипломатија вам помаже да ријешите сукоб у колективу. Сви ће вам бити захвални.

Љубав: Децембар је идеалан за веридбе или подизање везе на виши ниво. Љубав је у ваздуху!

Здравље: Чувајте бубреге и уносите довољно течности.

Шкорпија (23. октобар - 21. новембар)

Дубока трансформација. Децембар 2025. за вас значи "чишћење" живота од свега што вам не служи.

Посао: Ваша интуиција је непогрешива. Уложићете новац на право мјесто.

Љубав: Магнетизам којим зрачите привлачи многе, али ви тражите само ону једну, дубоку конекцију. Тајне везе су могуће.

Здравље: Репродуктивни органи су осјетљиви.

Стријелац (22. новембар - 21. децембар)

Срећан рођендан (за већину)! Сунце у вашем знаку доноси оптимизам и срећу.

Посао: Вријеме је за ширење видика. Могући су послови са иностранством или едукације.

Љубав: Авантуристички дух вас не држи на једном мјесту. Слобода вам је тренутно важнија од везивања.

Здравље: Одлично, само пазите на спортске повреде.

Јарац (22. децембар - 19. јануар)

Ваше вријеме долази. С уласком Сунца у ваш знак, осјећате се моћно и спремно за успјех.

Посао: Амбиције су високе. Ово је мјесец када постављате темеље за дугорочни успјех.

Љубав: Можда дјелујете хладно, али изнутра горите. Покажите партнеру своја осјећања дјелима, не само ријечима.

Здравље: Проблеми са костима или зубима. Посјетите стоматолога на вријеме.

Водолија (20. јануар - 18. фебруар)

Децембар је за вас мјесец дружења и хуманитарног рада.

Посао: Тимски рад доноси најбоље резултате. Ослоните се на колеге.

Љубав: Пријатељство може прерасти у љубав. Будите отворени за неочекиване обрте.

Здравље: Циркулација вам може бити проблем, утоплите се.

Рибе (19. фебруар - 20. март)

Ваша интуиција и снови су појачани. Децембар проводите у маштању о будућности.

Посао: Умјетничке душе ће имати пуно успјеха. Остали би требало да пазе на рокове.

Љубав: Осјећате се рањиво и тражите заштиту. Партнер ће вам бити велика подршка.

Здравље: Стопала су вам осјетљива тачка, као и психосоматски проблеми.

Децембар 2025. године је мјесец који нас учи да балансирамо између жеља и реалности. Искористите енергију звијезда да завршите започето и уђете у Нову годину растерећени.


