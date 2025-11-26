Усијале се мреже због овог славског поклона: Некада је био обавезан, а данас је "блам"

26.11.2025
20:32
Шећер у коцки некада је био неизоставни дио поклона за славу, али доласком модерних времена, овај слаткиш је отишао у заборав, па је како многи кажу, блам донијети га домаћину.
Некада је то био знак пажње, скромности и практичности, нешто увијек треба за у кућу.
Шећер у коцки је био вриједан и скуп производ у руралним срединама. Гост који би га донио на славу "слао је поруку" домаћину да је то симболика слаткоће, гостопримства и радости.
Због тога се и на друштвеним мрежама повела полемика да ли шећер у коцки треба носити у госте. И док су неки навели да је просто нестао из тренда и да би требало да се врати у славске кесе, други додају да више није модеран и да је блам носити га.
- Шећер у коцке, ратлук, кафу и сапун... То је тај борбени комплет... Зашто то нико више не носи, не разумијем?!... Ја носим обавезно кафу, ратлук и шећер у коцкицама... Мени је то демоде, то се носи старијима... Ми смо га добили, стоји нам двије године, непрактичан је, не можеш те коцке у колаче или за нешто друго него само за кафу или чај, лимунаду а код нас то нико не шећери - само су неки од коментара, преноси Информер.
