Јарамаз послије мјесец дана промијенио клуб

Послије мало мање од мјесец дана - Огњен Јарамаз је напустио Илирију, али је остао у Словенији.
Наиме, српски репрезентативац је представљен као нови кошаркаш Цедевита Олимпије.
Стигао је бивши члан Партизана крајем октобра у Илирију, одиграо две сјајне партије против Будућности и Спартака, а то му је очигледно омогућило да се пресели у комшијски клуб.
Подсјетимо, Јарамаз је тренутно са репрезентацијом Србије и биће адут Душана Алимпијевића у предстојећем ФИБА прозору.
Када заврши са националним обавезама, враћа се у Љубљану, али као играч Цедевита Олимпије, која је званично објавила долазак Србина.
