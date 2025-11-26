Logo
Јарамаз послије мјесец дана промијенио клуб

26.11.2025

19:33

Коментари:

0
Послије мало мање од мјесец дана - Огњен Јарамаз је напустио Илирију, али је остао у Словенији.

Наиме, српски репрезентативац је представљен као нови кошаркаш Цедевита Олимпије.

Стигао је бивши члан Партизана крајем октобра у Илирију, одиграо две сјајне партије против Будућности и Спартака, а то му је очигледно омогућило да се пресели у комшијски клуб.

Подсјетимо, Јарамаз је тренутно са репрезентацијом Србије и биће адут Душана Алимпијевића у предстојећем ФИБА прозору.

Када заврши са националним обавезама, враћа се у Љубљану, али као играч Цедевита Олимпије, која је званично објавила долазак Србина.

