Обрадовић се није вратио са Партизаном: Авион је слетио у Београд без Жељка

26.11.2025
17:49
Жељко Обрадовић није се вратио са Партизаном у Београд. Незванично је потврђено МОНДУ да је искусни стручњак остао у Атини. Разлози за то још увијек нису познати, али је екипа без њега дошла у српску престоницу око 17 часова по нашем времену.
У авиону није било тренера који је поднио оставку, а већ се прича да ће га на клупи наслиједити Андреа Тринкијери. Још увијек се чека да се клуб огласи званично о свему овоме и да кажу да ли је та оставка прихваћена и шта се дешава.
Партизан је изгубио од Панатинаикоса у Атини (91:69) и то тако што је у једном моменту домаћи тим направио серију 25:0. Био је то девети евролигашки пораз црно-бијелих и налазе се на 18. мјесту са скором 4-9. Иза су само Асвел и Монако.
