Logo
Large banner

Обрадовић се није вратио са Партизаном: Авион је слетио у Београд без Жељка

Извор:

Мондо.рс

26.11.2025

17:49

Коментари:

0
Обрадовић се није вратио са Партизаном: Авион је слетио у Београд без Жељка

Жељко Обрадовић није се вратио са Партизаном у Београд. Незванично је потврђено МОНДУ да је искусни стручњак остао у Атини. Разлози за то још увијек нису познати, али је екипа без њега дошла у српску престоницу око 17 часова по нашем времену.

У авиону није било тренера који је поднио оставку, а већ се прича да ће га на клупи наслиједити Андреа Тринкијери. Још увијек се чека да се клуб огласи званично о свему овоме и да кажу да ли је та оставка прихваћена и шта се дешава.

Партизан је изгубио од Панатинаикоса у Атини (91:69) и то тако што је у једном моменту домаћи тим направио серију 25:0. Био је то девети евролигашки пораз црно-бијелих и налазе се на 18. мјесту са скором 4-9. Иза су само Асвел и Монако.

(Мондо)

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обрадовић је ово већ радио: Да ли је и сада само блеф?

Кошарка

Обрадовић је ово већ радио: Да ли је и сада само блеф?

21 ч

0
Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

Кошарка

Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

22 ч

0
Нови дебакл Партизана у Евролиги

Кошарка

Нови дебакл Партизана у Евролиги

1 д

0
Обрадовић: Тражим нову хемију тима

Кошарка

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

4 д

0

Више из рубрике

Обрадовић је ово већ радио: Да ли је и сада само блеф?

Кошарка

Обрадовић је ово већ радио: Да ли је и сада само блеф?

21 ч

0
Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

Кошарка

Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

22 ч

0
Нови дебакл Партизана у Евролиги

Кошарка

Нови дебакл Партизана у Евролиги

1 д

0
НБА скандал који "тресе" кошарку

Кошарка

НБА скандал који "тресе" кошарку

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner