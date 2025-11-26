Сијарто: Став Будимпеште - "не" украјинском чланству у ЕУ, "да" чланству Србије

Извор:
СРНА
26.11.2025
18:03
Коментари:0
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да кредибилитет проширења ЕУ потпуно поткопава то што многе земље чланице и даље блокирају приступ Србије блоку.
Сијарто је рекао да би приступ Србије несумњиво допринио Европи у смислу привредног раста и учинка.
"Са друге стране постоји земља /Украјина/ која је у рату и која је апсолутно неспремна и неподобна да уђе у ЕУ, гдје машина корупције ради на највишем државном нивоу, земља чији би приступ јасно уништио буџет и пољопривреду ЕУ", написао је Сијарто на Иксу.
Он је додао да, иако би чланство Украјине значило само опасност за ЕУ, они и даље желе да је угурају у блок.
"Значи став Мађарске је "не" украјинском чланству, "д" чланству Србије у ЕУ", истакао је Сијарто.
Свијет
21 ч0
Свијет
22 ч0
Свијет
22 ч0
Свијет
22 ч0
Најновије
Најчитаније
15
09
15
07
15
03
14
54
14
54
Тренутно на програму