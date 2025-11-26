Logo
Сијарто: Став Будимпеште - "не" украјинском чланству у ЕУ, "да" чланству Србије

Извор:

СРНА

26.11.2025

18:03

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да кредибилитет проширења ЕУ потпуно поткопава то што многе земље чланице и даље блокирају приступ Србије блоку.

Сијарто је рекао да би приступ Србије несумњиво допринио Европи у смислу привредног раста и учинка.

"Са друге стране постоји земља /Украјина/ која је у рату и која је апсолутно неспремна и неподобна да уђе у ЕУ, гдје машина корупције ради на највишем државном нивоу, земља чији би приступ јасно уништио буџет и пољопривреду ЕУ", написао је Сијарто на Иксу.

Он је додао да, иако би чланство Украјине значило само опасност за ЕУ, они и даље желе да је угурају у блок.

"Значи став Мађарске је "не" украјинском чланству, "д" чланству Србије у ЕУ", истакао је Сијарто.

