ЕП усвојио резолуцију: Нема приступа мрежама за млађе од 16 година

Извор:

Кликс

26.11.2025

16:50

Коментари:

0
ЕП усвојио резолуцију: Нема приступа мрежама за млађе од 16 година

Европски парламент је у сриједу усвојио резолуцију којом се позива на увођење минималне доби од 16 година за приступ друштвеним мрежама, с циљем осигурања "примјереног онлајн окружења за малољетнике".

У нацрту објављеном у октобру наводи се захтјев за "успостављање усклађене европске дигиталне старосне границе од 16 година као основног прага испод којег приступ друштвеним мрежама не би био дозвољен, осим уколико родитељи или старатељи не дају посебну сагласност".

Резолуција такође предлаже и јединствену доњу границу од 13 година, испод које ниједном малољетнику не би био допуштен приступ друштвеним мрежама, као и старосни праг од 13 година за кориштење сервиса за дијељење видеа те такозваних "АИ сапутника".

avion skliznuo

Свијет

Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

Иако је усвојена већином гласова, резолуција Европског парламента није правно обавезујућа и сама по себи не поставља политику, али представља политички сигнал државама чланицама и Европској комисији о потреби веће заштите д‌јеце на интернету.

