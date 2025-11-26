ЕП усвојио резолуцију: Нема приступа мрежама за млађе од 16 година

Извор:
Кликс
26.11.2025
16:50
Европски парламент је у сриједу усвојио резолуцију којом се позива на увођење минималне доби од 16 година за приступ друштвеним мрежама, с циљем осигурања "примјереног онлајн окружења за малољетнике".
У нацрту објављеном у октобру наводи се захтјев за "успостављање усклађене европске дигиталне старосне границе од 16 година као основног прага испод којег приступ друштвеним мрежама не би био дозвољен, осим уколико родитељи или старатељи не дају посебну сагласност".
Резолуција такође предлаже и јединствену доњу границу од 13 година, испод које ниједном малољетнику не би био допуштен приступ друштвеним мрежама, као и старосни праг од 13 година за кориштење сервиса за дијељење видеа те такозваних "АИ сапутника".
Иако је усвојена већином гласова, резолуција Европског парламента није правно обавезујућа и сама по себи не поставља политику, али представља политички сигнал државама чланицама и Европској комисији о потреби веће заштите дјеце на интернету.
