Израел пријети новим нападима на Либан

26.11.2025

15:03

Коментари:

0
Министар одбране Израел Кац упозорио је да у Либану "неће бити смирености" ако се не гарантује сигурност Израела, јер израелске снаге појачавају нападе упркос једногодишњем примирју.

"Нећемо допустити никакве пријетње становницима сјевера, а максимална спровођења ће се наставити, па чак и појачати", рекао је Кац у сриједу израелском парламенту.

Навео је убиство високог вође Хезболаха у израелском нападу на јужни Бејрут неколико дана раније.

"Неће бити смирености у Бејруту, нити реда и стабилности у Либану, док се не загарантује сигурност Државе Израел", рекао је, обећавајући разоружати Хезболах.

У израелском нападу на јужна предграђа Бејрута у нед‌јељу убијен је Хајтам Али Табатабаи, највиши члан Хезболаха којег је Израел убио од примирја из новембра 2024. којим се покушало окончати више од годину дана непријатељстава.

Табатабаијево убиство догађа се у тренутку када Израел ескалира своје нападе на Либан, а Сједињене Државе повећавају притисак на либанску владу да разоружа Хезболах.

Кршења примирја од стране Израела

Египатски министар вањских послова изјавио је у сриједу да његова земља ради на деескалацији појачаних напетости у Либану.

"Бојимо се било какве ескалације и бојимо се за сигурност и стабилност Либана", рекао је египатски министар вањских послова Бадр Абдел Ати након састанка с либанским предсједником Жозепом Аоуном у Бејруту.

"Улажемо интензивне напоре како бисмо Либан поштед‌јели било каквих ризика или било каквих агресивних тенденција против његове сигурности", додао је.

Израел је више пута бомбардовао Либан упркос примирју.

Либански предсједник Аоун рекао је раније ове седмице да је његова земља спремна преговарати о споразуму који би окончао израелска кршења примирја и довео до повлачења Израела с пет пограничних брда која је окупирао од примирја прошле године.

Аоун је такође рекао да су либанске трупе спремне распоредити се на свим положајима с којих се израелске снаге повлаче, преноси "TRTworld".

Израел

Liban

