Logo

Кабири: Сарајево је водећи антисемитски град у овом дијелу свијета

06.11.2025

13:58

Коментари:

0
Кабири: Сарајево је водећи антисемитски град у овом дијелу свијета
Фото: Facebook/Amir Kibri

Кабири је у разговору за израелске медије изјавио како је главни град Босне и Херцеговине "водећи антисемитски град у овом дијелу свијета".

Амир Грос Кабири жестоко је осудио одлуку клуба Дубаи да евролигашку утакмицу против Хапоела из Тел Авива одигра у Сарајеву.

Кабири је у разговору за израелске медије изјавио како је главни град Босне и Херцеговине, како је навео, "водећи антисемитски град у овом дијелу свијета".

протест хаопел

БиХ

Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

"Стварно не разумијем ко је тај који је донио одлуку да се оваква утакмица игра у Сарајеву. Од 7. октобра Сарајево се позиционира као водећи антисемитски град у овом дијелу свијета. Врло је изазовно бити Јевреј у Сарајеву, не само Израелац. Са сигурносне перспективе, ово је неразумна одлука. МУП Кантона Сарајево одлучио је да се сусрет игра пред празним трибинама. Не могу осигурати такву утакмицу јер количина мржње и начин на који људи показују мржњу на улицама и друштвеним мрежама је нешто што не памтим нигд‌је другд‌је", изјавио је Кабири за портал спорт1.маарив.цо.ил.

Мирослав Вујичић-22092025

Република Српска

Вујичић: Сарајево политизује чак и спорт, израелски тимови добродошли у Српску

Кабири је додао да је Босна и Херцеговина подијељена на три дијела – српски, хрватски и бошњачки – те да се одлука о игрању утакмице требала донијети у неком другом граду.

"Босна и Херцеговина је подијељена на три дијела, постоји српски дио, Република Српска који је православни, постоји хрватски дио, Херцеговина гд‌је живе католици и ту ја живим. Постоји и босански дио, који је центар земље и гд‌је су Бошњаци и муслимани, а ту се налази и град Сарајево. Да су то урадили у једном од друга два града, Мостару или Бања Луци, било би разумљиво, то су дијелови земље који поштују Израел и подржавали су га након 7. октобра, а у Сарајеву су славили 7. октобар", навео је Кабири.

Полиција ФБиХ

Хроника

УЖАС: Откривена још два случаја злоупотребе дјеце и то од полицијских службеника...

Подсјетимо, 7. октобар 2023. године започео је напад Хамаса на Израел, чиме је отворен крвави сукоб у којем су страдали бројни цивили.

Кабири је такође коментарисао фудбалски клуб Сарајево и медијско праћење доласка Хапоела у БиХ.

"Ово је за мене највеће изненађење, ФК Сарајево је фудбалски клуб чији су навијачи очигледно пропалестински оријентирани. Од доласка Хапоела постоји велико занимање у медијима. Бошњачки медији су дубоко антиизраелски, граниче с антисемитизмом. Ово није ништа ново за мене и за било кога тко прати Босну и Херцеговину. Медији су такође подијељени на три, али се питање обрађује и у српској и хрватској регији и сви постављају исто питање, зашто се Дубаи одлучио за Сарајево? Стигли су на најопасније мјесто у Европи данас за израелски тим", закључио је Кабири.

Утакмица између Дубаија и Хапоела игра се вечерас у Олимпијској дворани Зетра с почетком у 19:00 сати.

Подијели:

Тагови:

Израел

Сарајево

Антисемитизам

utakmica

Jevreji

Палестина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

БиХ

Ево које неправилности су утврђене на бензинским пумпама у ФБиХ

2 ч

0
Човић: Власт остаје до избора, сједница заказана док нисмо били у БиХ

БиХ

Човић: Власт остаје до избора, сједница заказана док нисмо били у БиХ

3 ч

0
ФУП претреса просторије Међународног аеродрома Сарајево

БиХ

ФУП претреса просторије Међународног аеродрома Сарајево

4 ч

0
Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

БиХ

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

11

Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

16

11

Припадници ових знакова највећи су лажљивци

16

04

Сахрањен Младен Жижовић

15

59

Минић: Прекинут штрајк, радници РиТЕ Угљевик поново на послу

15

58

Народна скупштина Републике Српске усвојила више закона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner