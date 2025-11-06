Кабири: Сарајево је водећи антисемитски град у овом дијелу свијета

06.11.2025
Кабири је у разговору за израелске медије изјавио како је главни град Босне и Херцеговине "водећи антисемитски град у овом дијелу свијета".
Амир Грос Кабири жестоко је осудио одлуку клуба Дубаи да евролигашку утакмицу против Хапоела из Тел Авива одигра у Сарајеву.
Кабири је у разговору за израелске медије изјавио како је главни град Босне и Херцеговине, како је навео, "водећи антисемитски град у овом дијелу свијета".
"Стварно не разумијем ко је тај који је донио одлуку да се оваква утакмица игра у Сарајеву. Од 7. октобра Сарајево се позиционира као водећи антисемитски град у овом дијелу свијета. Врло је изазовно бити Јевреј у Сарајеву, не само Израелац. Са сигурносне перспективе, ово је неразумна одлука. МУП Кантона Сарајево одлучио је да се сусрет игра пред празним трибинама. Не могу осигурати такву утакмицу јер количина мржње и начин на који људи показују мржњу на улицама и друштвеним мрежама је нешто што не памтим нигдје другдје", изјавио је Кабири за портал спорт1.маарив.цо.ил.
Кабири је додао да је Босна и Херцеговина подијељена на три дијела – српски, хрватски и бошњачки – те да се одлука о игрању утакмице требала донијети у неком другом граду.
"Босна и Херцеговина је подијељена на три дијела, постоји српски дио, Република Српска који је православни, постоји хрватски дио, Херцеговина гдје живе католици и ту ја живим. Постоји и босански дио, који је центар земље и гдје су Бошњаци и муслимани, а ту се налази и град Сарајево. Да су то урадили у једном од друга два града, Мостару или Бања Луци, било би разумљиво, то су дијелови земље који поштују Израел и подржавали су га након 7. октобра, а у Сарајеву су славили 7. октобар", навео је Кабири.
Подсјетимо, 7. октобар 2023. године започео је напад Хамаса на Израел, чиме је отворен крвави сукоб у којем су страдали бројни цивили.
Кабири је такође коментарисао фудбалски клуб Сарајево и медијско праћење доласка Хапоела у БиХ.
"Ово је за мене највеће изненађење, ФК Сарајево је фудбалски клуб чији су навијачи очигледно пропалестински оријентирани. Од доласка Хапоела постоји велико занимање у медијима. Бошњачки медији су дубоко антиизраелски, граниче с антисемитизмом. Ово није ништа ново за мене и за било кога тко прати Босну и Херцеговину. Медији су такође подијељени на три, али се питање обрађује и у српској и хрватској регији и сви постављају исто питање, зашто се Дубаи одлучио за Сарајево? Стигли су на најопасније мјесто у Европи данас за израелски тим", закључио је Кабири.
Утакмица између Дубаија и Хапоела игра се вечерас у Олимпијској дворани Зетра с почетком у 19:00 сати.
