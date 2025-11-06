Ево које неправилности су утврђене на бензинским пумпама у ФБиХ

06.11.2025
Федерални рударски, термо и електроенергетски инспекторат у периоду од 10. јуна до 31. октобра ове године провео је појачане инспекцијске надзоре на бензинским црпкама широм Федерације БиХ, с нагласком на примјену измијењеног Закона о нафтним дериватима и стандарда БАС ЕН 16942 за означавање пумпних аутомата.
У том је раздобљу обављено 82 појачана и два редовна инспекцијска надзора, при чему су утврђене неправилности у означавању пумпи, због чега је изречено 25 управних мјера – рјешења о отклањању недостатака. У оквиру контроле контролисана су 502 узорка, а утврђено је да сви узорци задовољавају прописане стандарде.
На темељу Одлуке о квалитети текућих нафтних горива, у прелазном периоду до обвезне примјене БАС стандарда, Федерални рударски, термо и електроенергетски инспекторат проводио је оперативне и едукативне мјере према енергетским субјектима с циљем лакшег прилагођавања тржишта нафтним дериватима новим прописима.
У том су раздобљу обављена 262 превентивна инспекцијска надзора, а у оквиру мониторинга анализирано је 1.282 узорка горива, за које је утврђено да испуњавају прописане стандарде. Од почетка обвезне примјене БАС стандарда до ступања на снагу измјена Закона, проведено је 119 редовних надзора и издано 65 рјешења о отклањању недостатака.
У раздобљу од 1. јануара до 31. октобра 2025. године укупно је реализовано 217 инспекцијских надзора (121 редовни, 14 превентивних и 82 појачана), уз 90 изречених управних мјера – рјешења о отклањању недостатака.
Од ступања на снагу Одлуке (9. фебруара 2024. године) до краја октобра 2025. године, проведено је 465 надзора и контролисано 1.784 узорка горива. Утврђено је да су сви узорци у складу с прописаним стандардима.
Федерална управа за инспекцијске послове у саопштењу за јавност позвала је све привредне субјекте да преиспитају своје пословање и праводобно га ускладе са законским прописима, како би избјегли санкције и придонијели сигурности и квалитети тржишта горива у Федерацији БиХ.
