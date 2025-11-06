Logo

ФУП претреса просторије Међународног аеродрома Сарајево

06.11.2025

Уз надзор поступајуће федералне тужитељке Посебног од‌јељења Федералног тужилаштва ФБИХ припадници Федералне управе полиције (ФУП) јутрос (6. новембра) су започели претрес и привремено одузимање предмета из пословних просторија које користи правно лице Јавно предузеће Међународни аеродром "САРАЈЕВО" д.о.о. Сарајево.

Наредбу за претерес издао је Посебни од‌јел за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда Федерације БиХ у кривичном предмету Посебног од‌јељења Федералног тужилаштва Федерације БиХ против Б.М. и других, због кривичног д‌јела Злоупотреба положаја или овлаштења, преноси "Аваз".

Подсјећамо, почетком октобра, чланови Надзорног одбора ЈП Међународни аеродром Сарајево позвани су у просторије ПОСКОК-а радо саслушања у истрази. Тако је члан Надзорног одбора Адил Халиловић био позван да се 1. октобра појави у просторијама ПОСКОК-а ради давања исказа.

Измјене статута

У Службеним новинама ФБиХ 70/25 од 12. септембра објављена је одлука којом је Влада ФБиХ дала сагласност на доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈП Међународни аеродром “Сарајево” д.о.о. Сарајево. Влада ФБиХ је хитну сједницу одржала 9. септембра, а на истој сједници Влада је дала овлаштење Томиславу (Миле) Стапићу да, у својству пуномоћника, заступа Владу Федерације Босне и Херцеговине на 95. сједници Скупштине Ј.П. Међународни аеродром “Сарајево” д.о.о. Сарајево која је одржана 10. септембра и на којој су усвојене измјене и допуне Статута.

У одлуци у Службеним новинама ФБиХ нису наведене измјене Статута, што је отворило простор за сумњу. Ни чланови Синдиката ЈП Међународни аеродром Сарајево нису упознати с измјенама Статута.

Аеродром

Свијет

Аеродром у Бриселу затворен због дрона

Међународни аеродром Сарајево огласио се 13. октобра поводом медијских објава о истрази Поскока, а осим што појашњавају процедуру усвајања измјена Статута, нису демантовали наводе да су измијењени услови које требају испуњавати директор ЈП Међународни аеродром Сарајево и извршни директори.

Измјене Статута темпиране су неколико мјесеци прије истицања мандата актуелне Управе од годину дана. Надзорни одбор именовао је нову Управу крајем прошле године, а једногодишњи мандат је почео 5. децембра 2024. године. Управу Друштва чине: Санин Рамезић, в.д. директор Друштва, Амадео Мандић, в.д. извршни директор за саобраћај и Слободан Кадијевић, в.д. извршни директор за развој аеродрома, односно кадрови НИП-а, СДП-а и Наше странке, пише Истрага.ба.

Чланови Надзорног одбора су: Бењамин Мешак, предсједник, те Аднан Махмутовић, Владо Џоић, Жан Матић, Адил Халиловић, а Влада ФБиХ је именовала на мандат од четири године у фебруару 2024. године.

