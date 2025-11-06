Научници направили први на свијету брзи тест за дијагностику хепатитиса Ц

Извор:
Научници руске Федералне службе за фитосанитарни надзор "Роспотребнадзор" направили су први на свијету брзи тест за дијагностику хепатитиса Ц, саопштено је у прес-служби овог ресора.
''Научници ФБУН Централног научноистраживачког института епидемиологије "Роспотребнадзора" регистровали су први на свијету брзи тест за дијагностику вирусног обољења хепатитиса Ц, који је заснован на петљастој изотермној амплификацији. Рад на тесту је спроведен у оквиру државног пројекта Санитарни штит земље - безбједност за здравље'', наводи се у саопштењу.
Како су истакли, нови тест омогућава откривање присуства вируса за свега 25-30 минута, умјесто за сат и по до два сата.
То убрзава процес дијагностике у поређењу са традиционалним методама, а такође има велико значење за скрининг, брзо откривање оболелих ради прописивања ефикасног лијечења и предузимања противепидемијских мјера.
Хепатитис Ц је инфективна болест која се преноси крвљу. Може изазвати озбиљна оштец́ења јетре, укључујуц́и цирозу и рак. Најрањивије особе су оне са ослабљеним имунитетом.
