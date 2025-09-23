Почетак примјене вакцине против рака за око мјесец дана

23.09.2025
Стручњаци су спремни да за мјесец или мјесец и по почну да лијече пацијенте обољеле од рака новом вакцином на бази информационе рибонуклеинске киселине (иРНК), изјавио је директор Националног центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинцбург.
Он је рекао да су одређени лични генетски подаци пацијената и да се, уз заједнички рад, може почети лијечење за мјесец или мјесец и по.
Директор Федералне медицинске и биолошке агенције Вероника Скворцова саопштила је 6. децембра да је руска вакцина против рака успјешно прошла претклиничке тестове и показала да је безбједна и веома ефикасна.
Истраживачи су уочили смањење величине тумора и успоравање напредовања тумора у распону од 60 до 80 одсто у зависности од карактеристика болести.
Осим тога, студије су показале повећање стопе преживљавања које могу да се припишу вакцини.
Почетна мета ове вакцине биће колоректални карцином.
Остварен је обећавајући напредак у развоју вакцина за глиобластом и одређене врсте меланома, укључујући очни меланом. Ове вакцине су тренутно у поодмаклим фазама развоја, преноси Срна.
