Logo

Почетак примјене вакцине против рака за око мјесец дана

23.09.2025

11:58

Коментари:

0
Vakcina
Фото: Pixabay

Стручњаци су спремни да за мјесец или мјесец и по почну да лијече пацијенте обољеле од рака новом вакцином на бази информационе рибонуклеинске киселине (иРНК), изјавио је директор Националног центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинцбург.

Он је рекао да су одређени лични генетски подаци пацијената и да се, уз заједнички рад, може почети лијечење за мјесец или мјесец и по.

Директор Федералне медицинске и биолошке агенције Вероника Скворцова саопштила је 6. децембра да је руска вакцина против рака успјешно прошла претклиничке тестове и показала да је безбједна и веома ефикасна.

Истраживачи су уочили смањење величине тумора и успоравање напредовања тумора у распону од 60 до 80 одсто у зависности од карактеристика болести.

Осим тога, студије су показале повећање стопе преживљавања које могу да се припишу вакцини.

energetsko pice pixabay

БиХ

Влада одбила иницијативу да се малољетницима забране енергетска пића

Почетна мета ове вакцине биће колоректални карцином.

Остварен је обећавајући напредак у развоју вакцина за глиобластом и одређене врсте меланома, укључујући очни меланом. Ове вакцине су тренутно у поодмаклим фазама развоја, преноси Срна.

Подијели:

Таг:

vakcina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Влада одбила иницијативу да се малољетницима забране енергетска пића

БиХ

Влада одбила иницијативу да се малољетницима забране енергетска пића

2 ч

0
Свиња

Градови и општине

Афричка свињска куга у Српцу

2 ч

0
Ових 5 хороскопских знакова ће се обогатити до краја 2025.

Занимљивости

Ових 5 хороскопских знакова ће се обогатити до краја 2025.

2 ч

0
Ковачевић: Конаковић жели да МИП БиХ буде министарство Бошњака

Република Српска

Ковачевић: Конаковић жели да МИП БиХ буде министарство Бошњака

2 ч

0

Више из рубрике

Да ли су напукла јаја сигурна за конзумирање?

Здравље

Да ли су напукла јаја сигурна за конзумирање?

5 ч

0
Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

Здравље

Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

5 ч

0
Симптоми који могу указивати на присуство тромба у организму

Здравље

Симптоми који могу указивати на присуство тромба у организму

5 ч

0
Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

Здравље

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Симпатични гости: Лисице ушле у двориште, па скакале по трамболини

13

56

Кинеска Амбасада оплела по Мехмедовићу: Да се не мијеша у наше унутрашње ствари

13

53

ЕМА одбацује Трампове тврдње: Парацетамол у трудноћи не изазива аутизам

13

50

Нема расправе о приједлогу буџета без присуства предлагача

13

48

Ово је скривени утицај хормона на косу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner